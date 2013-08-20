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В Приморье нет программы защиты от наводнений даже на бумаге

20 Августа 2013, 13:08 | Приморье

Приморье до сих пор не вошло в федеральную программу «Развитие водоохранного комплекса РФ на 2012-2020 гг».

Наводнение, затопившее несколько районов Приморского края, высветило давнюю проблему - неудовлетворительное состояние гидрологических сооружений.

Более 10 лет Приморье не посещали тайфуны. Да и циклоническая деятельность, приносящая дожди, была за эти годы не столь интенсивна. Все как-то успокоились, даже те, кто в силу должностных обязанностей знал о цикличности природных явлений, помалкивали. Хотя с тайфунами, как с землетрясениями, надо быть начеку. И чем дольше их нет, тем выше вероятность грядущей катастрофы.

Серия июльских ливневых дождей  принесла в некоторые районы Приморского края до четырехмесячной нормы осадков, а в Тернейском районе за неделю выпала годовая норма. Пострадали многие, благо, что обошлось без жертв. Но и тем, у кого стихия смыла огороды, подтопила дома, испортила имущество, мало хорошего. Для любого человека это бедствие, стресс. А главное - никакой гарантии, что все не повторится и люди снова не потеряют имущество.

Оказывается, Приморье до сих пор не вошло в федеральную программу «Развитие водоохранного комплекса РФ на 2012-2020 годы», это еще предстоит сделать. Нынешний губернатор поставил задачу перед муниципальными образованиями, чьи территории подвержены затоплению, как можно скорее разработать соответствующие местные программы, а у предыдущего краевого главы до этого руки так и не дошли. Но только в следующем году таким районам может быть предоставлена субсидия на разработку проектно-сметной документации. Можно лишь предполагать, сколько еще пройдет времени до реального строительства защитных сооружений, если еще не начато обследование состояния имеющихся, часто бесхозных, дамб, мелиоративных и прочих специальных сооружений.

По словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея ПОЧЕКУНИНА, к участию в федеральной целевой программе относительно готово лишь одно муниципальное образование - Дальнереченский район, где уже есть проект по защите от наводнения села Сальского. В других муниципальных образованиях нет ни проектно-сметной документации, ни муниципальных программ. «У нас есть время, чтобы до следующего циклона исправить ситуацию в крае и избежать таких масштабных подтоплений в будущем», - как-то уж слишком оптимистично заявляет руководитель департамента природных ресурсов.

Непонятно, на чем основан такой оптимизм, ведь в Приморье официально с 2009 года прикрыта предыдущая специальная программа защиты от наводнений. Значит, более трех лет в этой области не делалось ничего. Впрочем, и за годы действия программы, а она была рассчитана на 7 лет начиная с 2003 года, похвастать особо нечем. Теперь надо признать, что она не выполнена.

Напомним, что первая программа защиты от наводнений была принята в Приморском крае в 1995 году и действовала с 1995 по 2000 годы. Ее итог - в 2001 году из-за обрушившегося на Приморье тайфуна и последовавшего наводнения погибли 11 человек, ранения различной степени тяжести получили 17, было подтоплено около 2 тыс. жилых домов, размыто 250 км автодорог, пострадали мосты, линии электропередачи. Общий ущерб превысил 1,5 млрд руб.

Вторая аналогичная программа была принята в 2003 году и  рассчитывалась до конца 2010 года, однако прекратила свое действие в 2009 году. Программные мероприятия предполагалось реализовать в 9 районах края на общую сумму 7,1 млрд руб. Реально было выделено и освоено 1,3 млрд руб., из них примерно 60% составили деньги федерального бюджета и 40% — краевого. По итогам реализации этих программ объектами незавершенного строительства остались дамбы вдоль русел рек Раздольной, Раковки, Комаровки в Октябрьском и Уссурийском районах. Не завершено обвалование рек в Дальнереченском районе и вблизи Спасска-Дальнего. Если заглянуть в сводку последнего наводнения, там можно увидеть все перечисленные районы.

Досье: В июле текущего года наиболее пострадавшими оказались Тернейский, Чугуевский, Кавалеровский, Ольгинский районы, Дальнегорский городской округ. В числе пострадавших числятся Кавалеровский, Лесозаводский, Спасский, Партизанский районы.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: ущерб  наводнение 



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Комментарии

  • Lom22:02, 22.08.2013#

    Зато МЧС себе здание отгрохало на русском и на патрокле новые. Второй пенсионный фонд. И сейчас их Шойгу хочет притянуть в армию. Короче все как всегда.

  • Сергей22:03, 22.08.2013#

    нет программы потому что думают только о собственном кармане ------ пусть сгоняют в Голандию - там подобные проблемы уже решили

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