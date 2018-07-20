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В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
9 сентября 2018 года - единый день голосования, когда приморцы будут выбирать губернатора края, а в Кавалеровском районе пройдут еще и выборы районной думы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 25 июля в кавалеровской ТИК начнется прием заявлений от избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на досрочных выборах губернатора края. Это означает, что избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места регистрации. В первую очередь это касается людей, которые зарегистрированы в одном месте, а живут в другом. Например, студентов – а их в районе около 400 человек. Также этот касается людей без постоянного места жительства.
Чтобы проголосовать досрочно, надо лично подать заявление в ТИК по месту нахождения или по месту жительства, можно в многофункциональный центр, онлайн ЕПГУ. В участковые избирательные комиссии. Проголосовать досрочно можно будет за 10 дней до дня официального голосования.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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