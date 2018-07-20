Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей

Предложения по развитию Дальнего Востока обсудят на Госсовете в Приморье

Заседание президиума Государственного совета под руководством Президента России Владимира Путина пройдет во Владивостоке в рамках четвертого Восточного экономического форума. На нем будут представлены предложения социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, включая Приморский край, для включения их в 12 национальных проектов страны.

«Майским Указом» Президента Владимира Путина 2018 года определены 12 национальных проектов и программ социально-экономического развития России. По каждому из них на федеральном уровне созданы рабочие группы, которые учитывают все предложения и замечания регионов Дальнего Востока.

Как отмечают в Минвостокразвитии, будут подготовлены предложения, которые не звучали в 12 национальных проектах. Например, в сфере здравоохранения не было показателя по борьбе с туберкулезом, но для Дальнего Востока это проблема, требующая дополнительного финансирования. Поэтому сегодня ведется сбор предложений, характерных для макрорегиона, чтобы находить пути решения на уровне федеральных министерств.

Собрать предложения от Приморья глава региона Андрей Тарасенко намерен с помощью самих жителей. Для этого в ходе своих рабочих проездов по краю он встречается с представителями общественности, предпринимателями, депутатами муниципальных образований.

Задачу активнее готовить для отраслевых федеральных органов власти именно такие предложения, которые касаются создания особых условий для дальневосточных регионов, ставит вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Прежде всего мы очень надеемся на то, что все министерства выполнят задачу, поставленную Президентом в “майском Указе” 2018 года. Задача – улучшить показатели по самым важным для жизни людей вопросам до довольно высоких значений. И эта задача для Дальнего Востока еще более сложная, потому что у нас основные показатели качества жизни ниже среднероссийских: у нас продолжительность жизни на два с половиной года ниже, у нас хуже со здравоохранением, с образованием – со сменностью в школе, с долей аварийного жилого фонда. Поэтому стоит задача не просто в темпах развития страны сдвинуться и выполнить, а задача двигаться быстрее, чтобы догнать», – ранее отмечал он.

В этом году началась работа по улучшению условий и качества жизни в «точках экономического роста». Для включения в планы социального развития центров экономического роста регионов ДФО были одобрены 195 мероприятий с предоставлением в 2018-2020 годах финансирования из федерального бюджета в объеме 55,8 миллиардов рублей, из них 5,1 миллиарда – направлены Приморскому краю. Как ранее отмечал Андрей Тарасенко, это средства на строительство социальной инфраструктуры – школ, поликлиник, детских садов, спорткомплексов, домов культуры.

В июне Правительство России утвердило распределение иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации, что позволило приступить к реализации планов на территориях. Кроме того, идет работа по формированию «дальневосточных разделов» в государственных программах.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.