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Издательская компания "Золотой Рог" уведомляет
ВЫБОРЫ – 2017
"Издательская компания "Золотой Рог" (ООО)
УВЕДОМЛЯЕТ о готовности предоставить политическим партиям, избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, печатную площадь, интернет-трафик и информационные услуги по размещению агитационных материалов по выборам депутатов Думы города Владивостока в период с 12 августа до 9 сентября 2017 года, на следующих условиях и по следующим расценкам, включающим НДС (18%):
- газета «Золотой Рог» (Свидетельство о регистрации ПИ № 77-16054 от 4.08.2003 г.), формат А3, тираж 10 000 экз. – 78,0 руб. за 1 кв. см текста/модуля;
- журнал «Журнал здоровья» (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-3834 от 17.11.2009г.), А4, сентябрь, тираж 4000 экз. – 40 000 руб. за 1 страницу;
- электронное издание ZRPRESS (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77- 8116 от 24.07.2003г.), 95000 посетителей в месяц:
- 20000 руб. в неделю за баннер справа (230х300),
- 20000 руб. – текст в информационную ленту до 2400 знаков,
- 40000 руб. – текст свыше 2400 знаков c фото (сутки 1-я полоса, далее - в ленту);
- 50000 руб. – лонгрид (сутки 1-я полоса, далее – в информационную ленту).
За позиционирование агитационных материалов на страницах изданий применять наценки: в печатных изданиях 1-я полоса – 100%, 2-5-я полоса – 25%, в электронном вверху – 25% .
За дублирование печатных агитационных материалов изданий в ZRPRESS.ru:
тексты - 6000 руб., модуль – 10000 руб., на 1-й полосе – 20 000 руб.
За вложение и распространение листовок подписчикам и читателям печатных изданий из расчета 8000 руб. за 1000 экз. тиража.
ОБРАЩАТЬСЯ: 690106, г.Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, 5-й этаж, ИК «Золотой Рог», 8(423) 245-0485, priem@zrpress.ru, ADS@ZRPRESS.ru
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