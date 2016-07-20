Кресло для нового главы Спасска уже освободили

Еще один муниципалитет Приморья оказался обезглавлен в связи с уголовным делом в отношении мэра. На неделе Приморский краевой суд временно отстранил от должности и.о. главы Спасска-Дальнего Вадима МИРОНЕНКО. Отстранение произошло вскоре после объявления конкурса на замещение должности главы округа, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ранее Спасский районный суд отклонил ходатайство следователя о временном отстранении Мироненко от занимаемой должности. Представители Фемиды сочли неубедительными доводы следствия и прокуратуры о том, что и.о. главы Спасска в силу служебного положения может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать влияние на ход расследования, а также допустить иные нарушения бюджетного законодательства. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в начале июля краевой суд отменил постановление суда первой инстанции и удовлетворил ходатайство следствия.

Добавим, что в начале июля в городе, наконец, стартовал конкурс на замещение должности главы Спасска-Дальнего. Завершить конкурсные процедуры планируется в начале августа. В настоящее время обязанности мэра исполняет заместитель главы Спасска Александр ВРАДИЙ.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.