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Кресло для нового главы Спасска уже освободили
Еще один муниципалитет Приморья оказался обезглавлен в связи с уголовным делом в отношении мэра. На неделе Приморский краевой суд временно отстранил от должности и.о. главы Спасска-Дальнего Вадима МИРОНЕНКО. Отстранение произошло вскоре после объявления конкурса на замещение должности главы округа, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Ранее Спасский районный суд отклонил ходатайство следователя о временном отстранении Мироненко от занимаемой должности. Представители Фемиды сочли неубедительными доводы следствия и прокуратуры о том, что и.о. главы Спасска в силу служебного положения может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать влияние на ход расследования, а также допустить иные нарушения бюджетного законодательства. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в начале июля краевой суд отменил постановление суда первой инстанции и удовлетворил ходатайство следствия.
Добавим, что в начале июля в городе, наконец, стартовал конкурс на замещение должности главы Спасска-Дальнего. Завершить конкурсные процедуры планируется в начале августа. В настоящее время обязанности мэра исполняет заместитель главы Спасска Александр ВРАДИЙ.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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