Работа на развитие

Прошедшее заседание стало итоговым для приморского парламента пятого созыва

В ходе июльской сессии приморские депутаты откорректировали краевой бюджет, определили статус торгово-промышленной палаты, внесли изменения в закон, регулирующий деятельность штрафстоянок, подвели итоги работы Заксобрания действующего созыва.

Очередная корректировка краевого бюджета связана с безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в объеме 1,467 млрд рублей, а также с увеличением доходной части за счет неналоговых поступлений на общую сумму 99 млн рублей.

Средства из федерального бюджета будут направлены на развитие сельского хозяйства (536 млн рублей), дорожного хозяйства (526 млн рублей), системы образования (276 млн рублей), на софинансирование программы обеспечения жильем молодых семей (97 млн рублей). Если говорить о других изменениях в расходной части, 100 млн рублей пойдет на пополнение резервного фонда администрации Приморского края, 107 млн рублей - на приобретение модульных котельных, кроме того увеличены субсидии авиационным предприятиям (на 84 млн рублей) и предприятиям железнодорожного транспорта (на 52 млн рублей).

Депутаты утвердили изменения сразу в трех чтениях, в итоге основные параметры краевого бюджета-2016 составили: по доходам - 81,95 млрд рублей, по расходам - 89,03 млрд рублей, размер дефицита оценивается приблизительно в 7 млрд рублей.

В ходе июльской сессии депутаты также одобрили предложение губернатора о продаже недостроенного гостиничного комплекса в районе мыса Бурного во Владивостоке. Напомним, что владельцем объекта является АО «Наш дом - Приморье», 100% акций которого находится в собственности Приморского края. На данный момент объект состоит из здания гостиницы со степенью готовности 72% и здания спа-салона готовностью 52%.

Продажа будет проводиться в форме открытого голландского аукциона, начальная цена лота составит 8,5 млрд рублей (эта сумма включает в себя все понесенные затраты и НДС). Предполагается, что часть средств, полученных после продажи гостиницы, пойдет на погашение кредита АО «Наш дом - Приморье» Сбербанку в сумме 1,9 млрд рублей, остальные средства должны вернуться в краевой бюджет.

Во втором и третьем чтениях парламентарии приняли закон «О торгово-промышленной палате Приморского края». Это старейший орган по развитию предпринимательства, подчеркнул Александр КОСТЕНКО, возглавляющий комитет по экономической политике и собственности. Документ определяет понятие и статус ТПП, основные направления деятельности и формы взаимодействия с органами государственной власти.

Согласно принятому закону, ТПП имеет право направлять в Заксобрание и администрацию Приморского края предложения по вопросам развития предпринимательства, в том числе по совершенствованию краевого законодательства. Палата может участвовать в подготовке проектов законов и других нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса, проводить экспертизу законопроектов, принимать участие в работе экспертных советов, рабочих групп, ведомственных и межведомственных комиссий по вопросам, связанным с интересами предпринимателей. По мнению депутатов, законодательное определение статуса ТПП позволит ей более эффективно выполнять свои функции и содействовать развитию предпринимательства.

Краевой закон, регулирующий деятельность штрафстоянок, претерпел изменения: принятые поправки приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным. Теперь владелец может забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки сразу после устранения причины задержания, еще до оплаты стоимости эвакуации и хранения. Напомним, до сих пор гражданин, у которого изъяли автомобиль, имел право на обжалование постановления о штрафе, но забрать машину он мог только оплатив услуги штрафстоянки - данное противоречие и послужило основанием для корректировки.

Согласно принятым поправкам, тарифы на оплату услуг штрафстоянок и срок оплаты устанавливает департамент по тарифам Приморского края.

На июльском заседании народные избранники приняли обращение к председателю Центробанка РФ Эльвире НАБИУЛЛИНОЙ с просьбой использовать на купюре достоинством 2000 рублей изображение моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Таким образом депутаты поддержали инициативу приморцев, которые поставили свои подписи под соответствующей петицией на сайте change.org. «Приморская столица динамично развивается, оправдывая статус центра международного сотрудничества, - считает председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ. - Символы Владивостока давно уже из городских стали общероссийскими и олицетворяют всю страну».

На заключительном заседании приморского парламента пятого созыва губернатор поблагодарил депутатов за сотрудничество, особенно отметив блок законов о земле, о поддержке инвестиционной деятельности, о налоговых льготах, а также работу над федеральными законами о ТОРах и Свободном порте Владивосток. «За последние годы в Приморье приняты законы, призванные определить развитие региона на десятки лет вперед», - резюмировал Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

В свою очередь, спикер Виктор Горчаков, выступая с итоговой речью, констатировал: «В пятом созыве мы тщательно работали над законопроектами, вносимыми депутатами всех фракций. Все это было максимально открыто, с привлечением большого числа экспертов и общественности. Считаю, настоящий диалог вернулся в Законодательное собрание, и это позитивно сказалось на нормотворчестве». Горчаков напомнил, что целый ряд парламентариев за последние годы пополнили команду исполнительной власти региона, заняв стратегические посты, что, безусловно, свидетельствует о высоком профессионализме депутатского корпуса.

Выборы депутатов Заксобрания шестого созыва пройдут в крае 18 сентября.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.