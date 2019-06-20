"Вечный принц" из Дальнегорска дождался своего

Спустя два с половиной года у одного из наиболее нестабильных городов Приморья, Дальнегорска, появился новый мэр. По итогам конкурсных процедур и голосования муниципальных депутатов городской округ возглавил один из самых известных местных политиков, боровшийся за кресло главы почти 15 лет – Александр ТЕРЕБИЛОВ.

Период безвластия в столице горнорудной промышленности Приморья получился еще более длительным, чем во Владивостоке. Бывший глава города, Игорь САХУТА, был задержан правоохранительными органами еще осенью 2016 года. Однако суд затянулся, и официально полномочия Сахуты истекли только в ноябре 2018 года. Основную часть этого периода и.о. мэра Дальнегорска являлся Виктор КОЛОСКОВ.

В конце минувшего года Дума ДГО объявила конкурс на замещение должности градоначальника, но сначала его отложили из-за «третьего тура» губернаторских выборов, а затем конкурсная комиссия не сочла никого из участников достойным для того, чтобы занять кресло главы города. Повторный конкурс, состоявшийся 5 июня, был более результативным: для рейтингового голосования местным депутатам предложили кандидатуры предпринимателя Александра ТЕРЕБИЛОВА и начальника филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Александра УТЕНКО. В минувший понедельник, 10 июня, парламентарии почти единогласно утвердили кандидатуру Теребилова практически единогласно.

Отметим, что результативной борьба за пост мэра оказалась для Александра Теребилова далеко не с первой попытки. Ближе всего к вожделенному креслу он подошел в октябре 2006 года, выйдя во второй тур мэрских выборов вместе с Дмитрием ФОТЬЯНОВЫМ. Однако за несколько дней до решающего голосования Фотьянов был убит, а оставшимся кандидатам настоятельно рекомендовали снять свои кандидатуры, что привело к отмене выборов. Спустя год Теребилов проиграл во втором туре Григорию КРУТИКОВУ, начальнику рудника «Дальполиметалла», но противостояние политиков на этом не закончилось.

В марте 2012 года, сразу после смены губернатора Приморья, Теребилов, ставший к тому времени председателем местной думы, и группа лояльных ему депутатов попыталась удалить Григория Крутикова в отставку. Новым мэром депутаты избрали Александра Теребилова (прямые выборы главы ДГО к тому моменту были отменены – прим. автора). Однако в итоге прокуратура в судебном порядке добилась отмены «кадровой революции», а окончательно политический кризис был преодолен после добровольной отставки Крутикова и самороспуска «бунтарской» гордумы.

Напомним, что ранее конкурсные процедуры и избрание новых глав депутатами состоялись в Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах, а также во Владивостоке и Партизанске. В Арсеньеве, где местные депутаты отказались поддержать согласованного руководством края Владимира АВАГИМЯНА, в ближайшее время будет объявлен повторный конкурс. Добавим, что губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в ходе состоявшегося на днях Медиа-

саммита сделал заявление, касающееся способа избрания глав муниципалитетов.

- Где-то практика прямых выборов положительная, а где-то имеет и отрицательную повестку, и это особенно видно на этапе бурных изменений, когда все клокочет, и общество весьма накалено. Где-то нужно взвешенное решение, а где-то нужны прямые понятные выборы, - отметил глава региона.

Фото с сайта dalnegorsk-online.ru.