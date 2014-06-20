Выборы губернатора обойдутся Приморью почти в 200 млн рублей

На проведение первых за 13 лет прямых выборов губернатора Приморья планируется выделить почти 200 млн руб. Проект очередной корректировки бюджета края уже поступил на рассмотрение депутатов Приморья.

Как следует из пояснительной записки, на подготовку и проведение досрочных выборов губернатора Приморского края планируется выделить 198,8 млн руб. Эти средства будут включены в смету расходов краевой Избирательной комиссии, на которую возложена обязанность по организации голосования.

Напомним, что досрочные губернаторские выборы были назначены после того, как 31 мая губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил о своем желании заручиться народной поддержкой. Голосование должно состояться 14 сентября.

Интересно, что профинансировать выборы предполагается в том числе за счет увеличения количества штрафов за нарушение ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также в связи с возвратом в доход краевого бюджета субсидии в 153,6 млн. руб., перечисленной в 2013 году КГУАП «Пластун-Авиа» на приобретение (аренду) воздушных судов, оборудования и запасных частей для проведения технического обслуживания воздушных судов.

В общей сложности доходы и расходы краевой казны в этом году увеличатся на 213,7 млн руб. Размер дефицита, таким образом, останется неизменным.

Предполагается, что 23 июня корректировку бюджета-2014 рассмотрит профильный комитет ЗС ПК, а 25 июня ее утвердят на очередной сессии краевого парламента.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.