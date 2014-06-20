Приморье – в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации "майских" Указов Президента

Приморский край в мае вошел в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации Указов Президента РФ Владимира Путина, подписанных в мае 2012 года, сфере государственного управления.

Рейтинг составлен экспертами «Медиалогии». В него вошли всего 10 регионов. Приморский край находится на 7-м месте.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 17 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Приморье – единственный из регионов Дальнего Востока, вошедший в ТОП-10 данного рейтинга.

Первое место занимает Нижегородская область, второе – Свердловская. На третьем месте по реализации «майских» Указов Президента в сфере государственного управления находится Республика Дагестан.

Напомним, ранее Приморский край вошел в первую десятку рейтинга «Медиалогии» по реализации «майских» Указов Президента в социальной сфере.

ZRPRESS.RU, Владивосток.