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Приморье – в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации "майских" Указов Президента
Приморский край в мае вошел в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации Указов Президента РФ Владимира Путина, подписанных в мае 2012 года, сфере государственного управления.
Рейтинг составлен экспертами «Медиалогии». В него вошли всего 10 регионов. Приморский край находится на 7-м месте.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 17 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Приморье – единственный из регионов Дальнего Востока, вошедший в ТОП-10 данного рейтинга.
Первое место занимает Нижегородская область, второе – Свердловская. На третьем месте по реализации «майских» Указов Президента в сфере государственного управления находится Республика Дагестан.
Напомним, ранее Приморский край вошел в первую десятку рейтинга «Медиалогии» по реализации «майских» Указов Президента в социальной сфере.
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