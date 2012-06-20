Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владимир Миклушевский по-прежнему информационно открыт
По данным «Национальная служба мониторинга», в мае в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли губернатор Ивановской области Михаил МЕНЬ, глава Кировской области Никита БЕЛЫХ и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Приморский губернатор сохранил место в первой «двадцатке» рейтинга по сравнению с апрелем. По мнению генерального директора «Института независимых политических исследований» Александра УЛИТИНА, именно твиттер-активность глав ряда регионов позволила им занять лидирующие позиции в майском медиа-рейтинге, в котором Владимир Миклушевский на четвертом месте (264 твита), у лидера - Никиты Белых - 683 твита.
Вхождению в тройку лидеров майского рейтинга Михаила Меня, Никиты Белых и Владимира Миклушевского способствовали также информационные поводы, которые активно обсуждались в традиционных СМИ: Миахил Мень приветствовал гостей и участников VI Международного кинофестиваля «Зеркало»; Никита Белых стал жертвой мошенников - у него украли деньги с кредитной карты; глава Приморья цитировался из-за ситуации с взрывами на складе боеприпасов в Спасском районе.
Рейтинг построен на основе анализа свыше 400 федеральных и 3 000 региональных изданий.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей