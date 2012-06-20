Владимир Миклушевский по-прежнему информационно открыт

По данным «Национальная служба мониторинга», в мае в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли губернатор Ивановской области Михаил МЕНЬ, глава Кировской области Никита БЕЛЫХ и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Приморский губернатор сохранил место в первой «двадцатке» рейтинга по сравнению с апрелем. По мнению генерального директора «Института независимых политических исследований» Александра УЛИТИНА, именно твиттер-активность глав ряда регионов позволила им занять лидирующие позиции в майском медиа-рейтинге, в котором Владимир Миклушевский на четвертом месте (264 твита), у лидера - Никиты Белых - 683 твита.

Вхождению в тройку лидеров майского рейтинга Михаила Меня, Никиты Белых и Владимира Миклушевского способствовали также информационные поводы, которые активно обсуждались в традиционных СМИ: Миахил Мень приветствовал гостей и участников VI Международного кинофестиваля «Зеркало»; Никита Белых стал жертвой мошенников - у него украли деньги с кредитной карты; глава Приморья цитировался из-за ситуации с взрывами на складе боеприпасов в Спасском районе.

Рейтинг построен на основе анализа свыше 400 федеральных и 3 000 региональных изданий.

"Золотой Рог".