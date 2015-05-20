В Приморье депутаты бегут с корабля КПРФ

Внутрипартийные разногласия в приморском краевом отделении КПРФ приводят к исходу из партии действующих краевых депутатов. Несогласные с курсом бессменного председателя отделения Владимира ГРИШУКОВА готовы идти на следующие выборы в Законодательное собрание с другими политическими силами, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, на минувшей неделе о своем выходе из КПРФ объявил депутат краевого парламента, бывший глава ЗАТО Фокино Евгений БОЧАРОВ. Бывшие товарищи по партии призывают Бочарова сдать мандат, но сам политик намерен доработать до конца полномочий ЗС ПК пятого созыва.

Важен не человек, а мандат?

Согласно уставу КПРФ, для выхода из рядов партии необходимо только личное заявление, которое Бочаров уже написал. Ранее, еще в конце 2014 года, он покинул руководящие посты в региональном отделении - первого секретаря КПРФ в Фокино и руководителя юридической службы ПКО КПРФ. Отвечая на вопрос о своей дальнейшей политической карьере, Евгений Бочаров заявил, что после выхода из Компартии в любом случае не пополнит ряды какой-либо другой парламентской силы.

- Я не согласен с тем, что происходит в приморском отделении КПРФ, с тем курсом, который проводит руководство отделения в последние два-три года, - прокомментировал «Золотому Рогу» причины своего решения политик. - Невозможно быть там, где тебя не слышат, пытаясь «приватизировать» коммунистическую идею.

В то же время до истечения полномочий нынешнего созыва Законодательного Собрания политик намерен остаться в рядах фракции КПРФ в краевом парламенте (куда в 2011 году он прошел как №4 в общей части списка Компартии. - Прим. автора). Однако другие члены фракции КПРФ считают, что со стороны Бочарова было бы честно сдать депутатский мандат, полученный по списку Компартии. В этом случае его место автоматически займет один из кандидатов-списочников на выборах 2011 года.

- К сожалению, закон не обязывает Бочарова сдать депутатский мандат в случае выхода из партии. Заявления на выход из фракции он не писал, в другую партию не вступал, а сами исключить его мы не можем, - сообщил «Золотому Рогу» второй секретарь ПКО КПРФ, замруководителя фракции в ЗС ПК Павел АШИХМИН. - Но если говорить о моральном аспекте, то я считаю, что после подобного шага он не вправе оставаться депутатом Законодательного Собрания, избранным по списку КПРФ.

Бремя одиночек

Явным раскол среди приморских коммунистов стал в ноябре 2014 года, когда в ходе отчетно-выборной конференции несогласным с «генеральной линией» Владимира Гришукова членам партии при этом толком не дали высказаться, а сам он был переизбран первым секретарем ПКО КПРФ на безальтернативной основе.

Между тем более года назад ряды КПРФ уже покинули депутаты-одномандатники Светлана КОЛОТОВА и Сергей ДИКУСАР: Колотову исключили «за грубые нарушения дисциплины», а Дикусар вышел из партии по собственному желанию. А в конце мая 2014 года с поста руководителя горкома КПРФ во Владивостоке был смещен Владимир Беспалов, отношения которого с Владимиром Гришуковым также нельзя назвать теплыми. До этого, в 2012 году, Владимир Беспалов был «отлучен» от постов во фракции КПРФ в Законодательном Собрании за поддержку кандидатуры Владимира МИКЛУШЕВСКОГО при наделении его полномочиями губернатора.

Итого, за вычетом четверых «несогласных» фракция КПРФ в Законодательном Собрании за три с половиной года после крайне успешных выборов-2011 де-факто сжалась почти вдвое - с девяти до пяти человек. Еще один член фракции, лояльный ее руководству Анатолий ДОЛГАЧЕВ, гораздо больше внимания уделяет работе в качестве первого секретаря ЦК ЛКСМ (молодежного крыла КПРФ на федеральном уровне. - Прим. автора), а потому в заседаниях краевого парламента участвует крайне редко.

Первый пошел, второй пошел…

По информации газеты «Золотой Рог», о выходе из КПРФ и выдвижении от других политических сил на выборах 2016 года подумывают и другие представители партии среди краевых и муниципальных депутатов. Не исключено, что ряд из них в ближайшее время последует примеру Евгения Бочарова. Однако разрыв с надоевшей партией чреват большими издержками, особенно если эта партия - парламентская, считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

- Конечно, перспективы переизбрания у вышедших из своих партий депутатов есть: одномандатные округа, где партийная принадлежность не всегда играет основную роль, никто не отменял. Но на организационную и юридическую поддержку, которую может дать парламентская партия, в этом случае рассчитывать не стоит, - отметил эксперт. - Кроме того, после выхода из партии действующему депутату сложно в одиночку сделать что-то для своих избирателей, продвинуть свой законопроект. А в случае какого-либо скандала с участием такого политика никто не будет защищать его от нападок. Эти факторы также работают против «беглецов».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.