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В Приморье народные избранники рвутся в стрелочники

20 Мая 2014, 08:40 | Приморье

Губернаторы и депутаты меняются, желание быть ближе к Москве – остается

В Приморье реанимировали идею перевода региона в другой часовой пояс. На неделе «часовая» тема из научной и экономической плоскости перешла в политическую. Если с необходимостью отменить постоянно действующее с 2011 года летнее время в Приморье в целом согласны, то приближение на один час к Москве вызывает горячие споры: в этом случае есть вероятность, что приморцам осенью-2014 придется переводить стрелки сразу на два часа назад.

В ноябре 2010 года краевой парламент уже принимал обращение к премьеру Владимиру ПУТИНУ о необходимости перехода Приморского края в часовой пояс MSK+6. Тогда этот шаг мотивировали необходимостью «повысить оперативность взаимодействия» органов власти в Приморье и в Москве. Аналогичные обращения тогда же приняли и другие регионы ДФО, однако вскоре президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ поставил точку в спорах о времени, попросту отменив перевод стрелок.

К вопросу о часах на федеральном уровне вернулись осенью минувшего года, когда стало очевидно, что постоянное летнее время неудобно для большинства россиян. В проекте нового федерального закона «Об исчислении времени», внесенного в Госдуму группой депутатов от «Единой России», Приморский край включался в часовую зону MSK+6 – наряду с Хабаровским краем, ЕАО, Амурской областью и некоторыми улусами Якутии. А на минувшей неделе вице-премьер РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ в своем письме попросил приморских депутатов прояснить позицию по поводу возможного перехода Приморья в часовой пояс MSK+6. Параллельно депутаты Государственной думы попросили приморских коллег определить свое отношение к законопроекту о переходе на постоянное «зимнее» время.

По словам зампреда комитета по региональной политике и законности Павла АШИХМИНА, профильный комитет смог сформулировать ясный ответ лишь по поводу возврата к зимнему времени. А вот приближение к Москве на один час вызвало жаркую дискуссию, а голоса «за» и «против» такого шага распределились поровну.

- Предложение Дворковича о переходе в часовой пояс MSK+6 будет голосоваться на Заксобрании, - рассказал Ашихмин. - Понятно, что возвращение к зимнему времени назрело давно - по этому поводу есть многочисленные жалобы от населения. Но если к этому прибавить еще и сокращение разницы во времени с Москвой на один час, то переход получится слишком резким. Против такого шага фракция КПРФ будет возражать.

- Депутаты и раньше выказывались о том, что у нас большая разница с Москвой, - сказал председатель комитета по региональной политике и законности, единоросс Джамбулат ТЕКИЕВ. - С соседями по АТР Приморье находится в неравных условиях – мы хоть и в одном часовом поясе, разница во времени существенная.

Аргументы за двойной перевод стрелок не лишены смысла: при таком раскладе Приморский край не только станет ближе к Москве, но и синхронизируется с соседями – Кореей и Японией. Однако вероятный скачок сразу на два часа назад все-таки нежелателен, считает заслуженный врач РФ, экс-депутат краевого парламента Анатолий БЕЛЯЕВ.

- Ошибки в исчислении времени нужно исправлять, но делать это нужно поэтапно. Переводить стрелки лучше в летний период, когда световой день наиболее продолжителен. Как эксперт, я бы посоветовал летом перевести стрелки в Приморье на один час назад, перейдя в зону MSK+6, а осенью вместе со всей страной вернуться к зимнему времени, - советует Анатолий Беляев. – При переводе стрелок в любую сторону всегда есть краткосрочный и долгосрочный эффект. Краткосрочный всегда негативен, но долгосрочный эффект от перехода в другой часовой пояс обязательно будет положительным. Мир становится более динамичным, и чем меньше будет разница во времени со столицей и соседними государствами, тем это удобнее для людей.

По словам Анатолия Беляева, у проблемы перевода стрелок есть два аспекта – физиологический и психологический, причем второй имеет большее значение: у людей есть привычки начинать и заканчивать работу в определенное время, а при переводе стрелок сразу на два часа их, возможно, придется пересмотреть. Однако в соседних государствах, которые живут по астрономическому времени, рабочий день традиционно начинается и заканчивается рано по нашим меркам, и никаких проблем это за собой не влечет, говорит эксперт.

Тем временем противники перевода стрелок стали активно протестовать против него в Интернете, где один из местных блогеров выложил петицию с требованием законодательно запретить изменять часовой пояс в любую сторону для регионов ДФО. По данным на утро понедельника, 19 мая, свои подписи под петицией поставили уже более тысячи пользователей.

Артем СТРОГИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: часовые пояса  АТР  инициатива  ЗС ПК 



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