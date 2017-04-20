Бюджет Владивостока разложили по полочкам

Вся минувшая неделя в Думе Владивостока была посвящена детальному рассмотрению отчета об исполнении бюджета столицы Приморья за 2016 год, представленного администрацией города. В работе профильного думского комитета приняли участие заместители главы Владивостока и руководители структурных подразделений городской администрации, которые, помимо отчетов о расходовании бюджетных средств, ответили на волнующие депутатов вопросы.

В ходе первого заседания комитета, которое состоялось 11 апреля, были рассмотрены основные характеристики бюджета городского округа за 2016 год, структура муниципального долга и объемы муниципальных заимствований, общая информация об исполнении доходной и расходной частей бюджета. По словам заместителя главы Владивостока Натальи ЗУБОВОЙ, бюджет Владивостокского городского округа за 2016 год по доходам составил 12,3 млрд рублей, или 98,5% к плановым назначениям. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 3,3%. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 8,89 млрд рублей, или 99,1% к плану, с увеличением к предыдущему году на 6,2%, или 519, 4 млн рублей. В том числе налоговых доходов поступило 6,5 млрд рублей, рост к 2015 году составил 111,4%. При этом увеличение произошло по всем основным видам налогов, а вот по неналоговым доходам, напротив, отмечен спад.

На вопросы председателя Думы Владивостока Елены НОВИЦКОЙ и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимира ИСАКОВА о причинах недобора неналоговых доходов представители администрации пояснили, что это связано с низким покупательским спросом и отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже большинства объектов муниципальной собственности, включенных в программу приватизации на 2016 год. В частности, не состоялись аукционы по продаже крупных объектов, расположенных по адресам: ул. Фадеева, 32, и Садгород, ул. Главная, в районе в/г № 64; а также пятнадцати земельных участков.

На последующих заседаниях, которые прошли 12, 13 и 14 апреля, депутаты проанализировали исполнение каждой муниципальной программы. Напомним, доля расходов в рамках муниципальных программ по итогам 2016 года составила 76,1% от общих расходов бюджета, или 9,52 млрд рублей. Наибольший объем расходов – 59% - пришелся на программу «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы. Народные избранники выразили удовлетворение тем, что, несмотря на заметное снижение объема краевых субсидий в минувшем году городским общеобразовательным учреждениям удалось обеспечить выполнение всех поставленных перед ними задач по подготовке к очередному учебному году. Кроме того, депутаты и представители администрации обсудили развитие системы мотивации для молодых педагогов, которые приходят работать в образовательные учреждения Владивостока.

Актуальные вопросы, заданные депутатами, были посвящены финансированию бюджетных учреждений, которые готовят спортсменов, а также экологическому образованию населения. Председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ посоветовала ответственным за экологическое просвещение структурам городской администрации изыскивать возможности для проведения мероприятий в данной сфере собственными силами, чтобы бюджетные средства не уходили сторонним операторам.

Ожидается, что на предстоящем 27 апреля заседании Думы Владивостока отчет об исполнении городского бюджета в 2016 году будет принят в первом чтении. Затем, в соответствии с Уставом Владивостока, отчету предстоит пройти процедуру публичных слушаний перед окончательным утверждением депутатами.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.