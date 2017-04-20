Дума Владивостока хочет услышать каждый голос

Дума Владивостока в своей работе продолжает курс на максимальную открытость

Сотрудничество с общественными объединениями, семинары и «круглые столы» по наиболее важным для города темам, личные приемы граждан - актуальный формат работы с населением депутатов Думы Владивостока. За последние годы представительный орган власти выстроил эффективную систему взаимодействия с общественными организациями, экспертами в разных областях и просто неравнодушными горожанами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Логично, что все эти темы стали одними из главных в ходе пресс-конференции депутатов Думы Владивостока, посвященной Дню местного самоуправления в РФ.

Основа программ - обращения граждан

Особое внимание депутаты по-прежнему уделяют работе с обращениями граждан. Только за 2016 год народным избранникам поступило свыше 800 обращений. Как подчеркнул заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ, каждое обращение регистрируется в установленном порядке, находится на контроле, и в течение 30 дней по нему принимаются меры или даются необходимые разъяснения. В результате такой работы депутаты не только оказывают помощь конкретным людям в решении их проблем, но и определяют круг вопросов, которые нуждаются в правовом регулировании.

- Кроме 800 обращений, есть личное общение с нашими избирателями. Постоянные встречи с жителями позволяют нам более эффективно помогать людям. Зачастую для решения вопроса бывает достаточно консультации, - добавил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ.

Кроме того, обращения от граждан учитываются при формировании ежегодного перечня наказов избирателей, а также при планировании мероприятий в рамках утвержденных муниципальных программ. Например, стартующая в 2017 году новая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2017 год» будет основана как раз на заявках от жителей Владивостока, оформленных по итогам собраний собственников жилья в многоквартирных домах.

- Именно активность граждан, их неравнодушие к судьбе своих дворов и микрорайонов легли в основу программы по благоустройству дворовых территорий. Мы подняли все обращения граждан, внесенные в рамках наказов избирателей за годы работы Думы четвертого созыва, чтобы именно они были в первую очередь учтены при формировании программы, - рассказала председатель Думы Елена НОВИЦКАЯ.

Дума города уже направила в администрацию Владивостока письмо с предложением рассмотреть возможность включения в новую муниципальную программу 36 объектов, с просьбой о благоустройстве которых к депутатам обращались граждане. Окончательный перечень объектов, подлежащих благоустройству, будет формироваться общественной комиссией, в состав которой в том числе вошли депутаты Елена Новицкая, Дмитрий Пенязь, Александр КИРИЧЕНКО, Сергей КОВАЛЕВ, Станислав ПРИМАЧЕНКО. Кстати, комиссия будет не только рассматривать предложения о включении объектов благоустройства в программу, но и контролировать ее реализацию.

Важно советоваться с людьми

Все изменения в городской Устав, утверждение бюджета и отчета об исполнении бюджета обязательно проходят общественные слушания. Таково требование закона. Однако для повышения качества принимаемых решений Дума Владивостока привлекает к обсуждению наиболее важных вопросов общественные организации, независимых экспертов. При этом депутаты постоянно ищут новые формы взаимодействия с общественностью. Так, в августе 2016 года и в марте 2017 года в стенах городского парламента состоялись два Гражданских форума: представители порядка 80 общественных организаций обсудили вместе с депутатами и чиновниками перспективы развития Владивостока, а также роль гражданского общества в этом процессе.

В настоящее время ведется подготовка к намеченному на август третьему Гражданскому форуму. Что касается разрабатываемой в настоящее время Стратегии развития Владивостока до 2030 года, то ее дальнейшее обсуждение будет вестись в формате семинаров и круглых столов - в ближайшие месяцы запланировано проведение ряда таких мероприятий. Как подчеркивают депутаты, активные консультации с жителями помогут в доработке Стратегии, окончательный вариант которой должен будет принять городской парламент.

- Дума Владивостока работает исходя из принципа открытости, ведь ближе городского депутата к жителям нет никого, - подчеркнул заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

Кроме того, при городской Думе успешно работает Общественная молодежная палата. В минувшем году был сформирован ее новый созыв - 20 членов Палаты представляют 14 молодежных организаций.

- У членов молодежной палаты много идей, они хотят внести свой вклад в развитие города, активно участвуют в реализации экологических, патриотических и творческих проектов, в мероприятиях по благоустройству, - отметил председатель комитета по МСУ Михаил Веселов. - Участие в работе Общественной молодежной палаты дает молодым людям опыт взаимодействия с органами местного самоуправления, возможность влияния на принятие важных решений в сфере молодежной политики.

Кроме того, по инициативе председателя городской Думы Елены Новицкой недавно были приняты поправки в Устав Владивостока, которые предусматривают создание Общественного совета при Думе. Совет будет состоять из девяти человек, срок полномочий которых составит три года. Важно, что Общественный совет будет наделен правом нормотворческой инициативы, что позволит ему вносить на рассмотрение городских депутатов проекты МПА.

- В Совет войдут представители ветеранских, молодежных, благотворительных организаций. Мы бы очень хотели, чтобы Совет играл активную роль в организации гражданских форумов, - резюмировала Елена Новицкая.

Артем СТРОГИН. Фото пресс-службы Думы г. Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.