Приморский единоросс отчитался о квартире в Грузии

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края первыми из представителей власти опубликовали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Опубликованные декларации стали первыми для нынешнего созыва ЗС ПК. В целом, новый депутатский корпус оказался богаче своих предшественников, а депутаты, по итогам сентябрьских выборов продлившие свои полномочия, продемонстрировали и финансовую стабильность.

Наиболее успешным в финансовом плане год выборов в ЗС ПК оказался для ветерана приморской политики, бессменного председателя бюджетного комитета парламента Галуста АХОЯНА. Он заработал 72,5 млн рублей - это, конечно, не 3 миллиарда, вырученные в 2015 году от продажи ТЦ «Центральный» во Владивостоке, но все равно больше, чем у остальных парламентариев. Еще одним показателем успешности депутата стали указанные в декларации три автомобиля Lexus GX разных моделей. Отметим, что Галуст Ахоян с супругой удерживают первенство по сумме заработка уже несколько лет подряд.

На втором месте по сумме заработка (36,9 млн рублей) оказался перешедший из бизнеса в политику основатель Группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО. Третьим оказался представитель ЛДПР Евгений ТКАЧЕНКО с 26,1 млн рублей, в собственности которого имеется около 20 грузовиков и свыше 30 полуприцепов. Супруга депутата с заработком в 4,8 млн рублей оказалась владелицей жилого дома, пяти квартир, двух земельных участков и автозаправочной станции. Вообще, для народных избранников, пришедших в краевой парламент из бизнеса, наличие в собственности десятков зданий, земельных участков и автомобилей является обычным делом: так, единоросс Игорь ШАУФЛЕР (доход 15,9 млн рублей) задекларировал 15 земельных участков, 4 квартиры и около 20 других объектов недвижимости, включая котельную, ангар, железнодорожный путь и строящееся фруктохранилище. А его коллега по фракции Эдуард ЦОЙ с доходом в 7,6 млн рублей указал в декларации более 20 земельных участков, сельхозтехнику, легковые и грузовые автомобили.

Планку годового дохода в 10 млн рублей преодолели семьи Виктора МИЛУША (доход самого депутата - чуть менее 20 млн рублей, еще около 1 млн рублей в семейный бюджет добавила супруга), Игоря ЧЕМЕРИСА (вместе с супругой заработал около 12,3 млн рублей), Ефима ЗВЕНЯЦКОГО (вместе с супругой - 11,5 млн рублей) и Сергея СЛЕПЧЕНКО (вместе с супругой - 10,5 млн рублей). Согласно декларации, в прошлом году Слепченко приобрел легковой автомобиль Lexus LX570 стоимостью 6,8 млн рублей на деньги, полученные от продажи доли участия в ООО «Акватехнологии». Отметим, что в новом созыве ЗС ПК, как и в предыдущем, заметная часть депутатов не состоит в официальном браке, но имеет несовершеннолетних детей.

Большинство остальных депутатов задекларировали доход в диапазоне от 2 до 3 млн рублей. Председатель краевого парламента Александр РОЛИК задекларировал годовой доход на сумму чуть более 4,4 млн рублей. В собственности спикера находятся земельный участок, квартира и гараж. Отметим, что после перехода из исполнительной власти в законодательную доход Александра Ролика вырос - в 2015 году, будучи вице-губернатором Приморья, он заработал немногим менее 3 млн рублей. Тенденцию закрепил другой бывший вице-губернатор, ставший депутатом - Александр ЛОСЬ, который по итогам 2016 года задекларировал 3,2 млн рублей (в 2015 году было 2,97 млн рублей). Заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей КУЗЬМЕНКО в 2016 году заработал 1,1 млн рублей, а его супруга, на которую записаны два земельных участка, дом и квартира, - еще 760 тысяч рублей.

Кроме того, двое народных избранников задекларировали зарубежную недвижимость: у Джони АВДОИ («Единая Россия») есть квартира в Грузии, а у единственного представителя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ - квартира в Таиланде. При этом Джони Авдои задекларировал один из наименьших по величине доход - около 410 тысяч рублей. Меньше него заработали только координатор ЛДПР в Приморье Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (369 тысяч рублей) и представитель КПРФ Артавазд ОГАНЕСЯН (68 тысяч рублей).

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.