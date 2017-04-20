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Предвыборный Владивосток разделили на сферы влияния
Действующие депутаты Думы Владивостока от партии «Единая Россия» и претенденты на депутатство, связанные с экс-мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, практически не будут напрямую конкурировать друг с другом. На праймериз они идут по разным округам, что вряд ли можно списать на простую случайность, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
За 10 дней до завершения регистрации в качестве участников предварительного голосования более половины членов крупнейшей в Думе Владивостока четвертого созыва фракции «Единая Россия» выразили намерение переизбраться в пятый созыв, подав соответствующее заявление в оргкомитет праймериз.
Разбились на пары
Причем в ряде случаев в праймериз на одной и той же территории идут два действующих депутата - очевидно, предполагая сценарий, когда один из них впоследствии пройдет в Думу по партийному списку «ЕР», а второй - по одномандатному округу.
Большинство нынешних депутатов для выдвижения предпочло округа в Советском, Первореченском и Фрунзенском районах Владивостока, где, как правило, за партию власти отдают наибольший процент голосов. Напомним, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ выбрал для выдвижения округ №3, председатель комитета по МСУ Михаил ВЕСЕЛОВ - округ №2. Председатель гордумы Елена НОВИЦКАЯ и зампред социального комитета Дмитрий ЛЕГКИЙ выдвинулись по 9-ому округу (район Рыбного порта на Чуркине).
Неизменным остался округ у вице-спикера Думы Дмитрия ПЕНЯЗЯ (№8) и председателя комитета по городскому хозяйству Николая ГОЛОЯДА - по округу №1 (поселок Трудовое). Там же идут на выборы член бюджетного комитета Зинаида КИМ и руководитель организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем МОИСЕЕНКО, которому депутатский мандат перешел совсем недавно. В свою очередь, заместитель Голояда в комитете Людмила ТАРАН выдвинулась по округу №11. На ее «прежний» округ №16 претендует другой действующий депутат - Татьяна КУРЛЕЕВА.
Дмитрий ЯМЩИКОВ попробует переизбраться по округу №6, Евгений ТЕСЛЕНКО поборется за выдвижение по округу №5, а один из самых молодых депутатов нынешнего созыва Ярослав ЛИВАНСКИЙ - по округу №4. Руководитель региональной общественной приемной председателя «ЕР» Ольга ЗАБЕЛИНА выбрала для выдвижения округ №7. По информации «Золотого Рога», в оставшееся до конца приема заявлений (27 апреля) время выдвинуться на праймериз планируют еще несколько депутатов Думы Владивостока.
Интересно, что представители условного «блока НИКОЛАЕВА» для выдвижения выбирают Ленинский и Первомайский районы Владивостока, поэтому об их прямой конкуренции с действующими депутатами за места в будущей гордуме говорить не приходится - за исключением разве что 16-го округа. За последние дни к ранее выдвинувшимся кураторам социальных программ «Фонда VVN» добавились еще несколько человек, связанных со структурами экс-мэра или его семьи: Алексей КАРФИДОВ (округ №16), Денис КИРИЕНКО и Дарья БОГАЧЕВА (оба - округ №12), Павел ЦИНЬКО (округ №15), Сергей ШТАНЬКО (округ 17).
На замену слабым
Учитывая расположение округов, которые потенциально могут стать «николаевскими», понятной становится «география» субботников и других публичных мероприятий, которые представители фонда VVN проводят в последние недели. Скорее всего, в ходе предвыборной кампании акцент будет делаться на необходимости благоустройства «спальных» микрорайонов, которые по комфортности пока сильно уступают тому же Эгершельду.
Наблюдатели полагают, что в данной ситуации в более выигрышном положении находятся действующие депутаты - они будут бороться за выдвижение по округам, где «Единая Россия» на выборах получает процент выше среднего. А вот потенциальным представителям «блока Николаева» в случае победы на праймериз придется выдвигаться в районах, где традиционно сильны протестные настроения: почти все депутаты от оппозиционных партий в 2012 году прошли в думу именно благодаря голосам жителей Первомайского и Ленинского района.
- Распределение и выдвижение кандидатов на праймериз позволяет уже сейчас прогнозировать существенное обновление состава городской Думы. На данный момент условные политические тяжеловесы из действующего состава Думы и представители «блока Николаева» разведены по разным округам. С одной стороны, это повышает их шансы стать фаворитами предварительного голосования и сентябрьских выборов, а с другой - косвенно указывает на хорошую режиссуру процесса выдвижения кандидатов и наличие неких кулуарных договоренностей, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.
По мнению эксперта, конечными целями подобных договоренностей могут быть как сохранение статуса ряда действующих депутатов, так и замена слабых, нелояльных или не оправдавших надежд парламентариев, а также улучшение общего результата «Единой России» на выборах в Думу Владивостока.
- У общества есть запрос на обновление лиц во власти, в том числе на местном, муниципальном уровне. Представители «блока Николаева», выдвинутые по наиболее проблемным для «ЕР» округам, в перспективе и смогут стать теми самыми новыми лицами для жаждущих перемен горожан. Для этого у них есть ресурсы, личный бренд бывшего мэра и, судя по активной PR-кампании фонда ВВН даже в государственных СМИ, полный карт-бланш на поход во власть, - заключает Сергей Гребенюк.
Александр САЛКОВ.
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