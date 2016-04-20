Дума Владивостока "помолодела" в честь праздника

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На днях в стенах городского парламента прошло необычное заседание - роль депутатов на нем исполнили студенты-политологи Дальневосточного Федерального Университета. Заседание было приурочено к Всероссийскому дню местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе импровизированного заседания молодые политологи обсудили два проекта. Один из них касался патриотического воспитания молодежи, а второй - содержания и учета домашних животных. При этом все студенты были поделены на фракции в точном соответствии с числом представителей той или иной партии в городской думе, и в своих выступлениях придерживались определенной «партийной линии». Кроме того, часть молодых людей выполнила задачу представителей администрации и прокуратуры города Владивостока, общественности и СМИ.
- Очень интересно, что ребята сами проработали не только идеи своих проектов, но и детально изучили документы по направлениям, которых касаются эти проекты, - отметила председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ. - Оба представленных проекта очень актуальны для Владивостока и широко обсуждаются в последнее время.
Первый проект под названием «Школа гражданина», касающийся патриотического воспитания, был представлен фракцией «Единая Россия» во главе со студентом Дмитрием ПОЛОЗОВЫМ. Вопрос был поставлен своевременно - в конце 2015 года была утверждена федеральная программа по патриотическому воспитанию, а сейчас разрабатывается краевая.
Следом, как это бывает и на «настоящих» заседаниях, последовали вопросы - например, прокуратуру заинтересовало, на какие именно мероприятия пойдут бюджетные средства по данной программе. Инициатору проекта посоветовали предоставить финансово-экономическое обоснование, а также провести анализ документа на предмет наличия в нем коррупциогенных факторов. Тем не менее в поддержку социального проекта «Школа гражданина» высказалось 26 юных «депутатов» из 35.
Еще один проект МПА, по которому состоялась дискуссия, носил громкое название «о юридическом закреплении животных за хозяевами».
- В настоящее время в России нет закона, который бы закреплял животных за их хозяевами. И ответственность человека за жизнь и поступки своего питомца очень неоднозначна. Проблема юридического регулирования этих взаимоотношений актуальна, - обосновал необходимость проекта его разработчик, студент Егор ВДОНИН.
Наиболее оживленное обсуждение вызвала идея обязать владельцев регистрировать своих домашних животных в специально созданной структуре, а также усилить ответственность для владельцев собак так называемых «бойцовских» пород.
- Это великолепная идея! Ваш законопроект очень нужен Владивостоку, - одобрил идею пришедший на импровизированное заседание «ветеран» Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. - Несмотря на некоторые шероховатости, его нужно поддержать!
Однако быть принятым подготовленному студентами проекту МПА оказалось пока не суждено - большинством голосов его отправили на доработку.
- Можно много рассуждать о работе госорганов, но если ты никогда не видел ее «изнутри» и не понимаешь, насколько это сложно, грамотной аналитики не получится. Для нас крайне важно, чтобы студенты видели ситуацию непосредственно на заседании, - подвела итог мероприятия заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья КОЛОМЕЙЦЕВА.
- Совместные мероприятия - это взаимный обмен информацией, знаниями и навыками. Студенты учатся у депутатов правильно формулировать свои мысли и предложения, оформлять документы. А для депутатов общение с молодежью позволяет по-новому взглянуть на те проблемы, которые актуальны для Владивостока. Нам важно услышать мнение разных слоев населения, в том числе молодежи, - считает председатель Думы Владивостока Елена Новицкая.
Отметим, что совместные мероприятия со студентами-политологами ДВФУ проводятся Думой Владивостока с 2013 года. Кроме того, студенты различных специальностей регулярно присутствуют на заседаниях городской думы, непосредственно наблюдая за процессом принятия решений депутатами.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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