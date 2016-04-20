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К концу полномочий депутаты ЗС ПК стали заметно богаче
Свои декларации о доходах и имуществе опубликовали на днях депутаты парламента Приморья. Для нынешнего созыва Законодательного Собрания эта декларационная кампания является последней, что дает повод подвести некоторые итоги, пиште Деловая газета "Золотой Рог".
Лидерство по совокупному семейному доходу среди депутатских семей уже несколько лет подряд сохраняют председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст АХОЯН и его супруга. Но если в 2014 году львиная доля (92,8 млн руб.) семейного дохода пришлась на вторую половину депутата, то в 2015-м главным добытчиком выступил сам Галуст Цолакович. Работающий в парламенте на освобожденной основе депутат получил доход в 3,13 млрд руб., большую часть которого составила прибыль от продажи ТЦ «Центральный» во Владивостоке. Совокупный заработок четы Ахоян за 2015 год составил 3,24 млрд руб. - вряд ли этот показатель будет превышен кем-либо в обозримой перспективе. Кроме того, депутат и его жена задекларировали пять квартир и столько же легковых автомобилей.
Председатель комитета по экономической политике Александр КОСТЕНКО, который в начале 2015 года перешел в ЗС ПК с должности первого вице-губернатора края, после смены работы увеличил доход с 3,07 млн руб. до 5,63 млн руб. Супруга депутата заработала 4,71 млн руб. Ей же принадлежит все семейное имущество: пять квартир, апартамент, гараж, нежилое помещение и три автомобиля. Более 10 млн руб. за минувший год заработали депутаты Юрий ДЕНИСЕНКО (15,2 млн руб.), Виктор МИЛУШ (29,5 млн руб.), Сергей СОПЧУК (11,1 млн руб.). Благодаря высоким доходам жен планку в 10 млн руб. перешагнула также семья Сергея КОНДРАШОВА, а депутат от ЛДПР Елена ВИКДОРОВА и представитель «Справедливой России» Татьяна ХРУЩЕВА вместе с мужьями вплотную приблизились к этой отметке.
Спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ в минувшем году заработал 4,5 млн руб., а его супруга - в 10 раз меньше. Вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ свой доход увеличил до 9,16 млн руб. У большинства остальных парламентариев годовой доход колеблется на уровне 2,1-2,5 млн руб., что несколько меньше уровня 2014 года - тут сказалось проведенное в минувшем году урезание зарплат на 10%.
Менее 1 млн руб. заработали в 2015 году сразу шесть депутатов, причем все они представляют фракцию «Единая Россия». Это Игорь ЧЕМЕРИС (доход супруги - 3,15 млн руб.), Сергей ИЩЕНКО (доход супруги - 518 тыс. руб.), Юрий КОРСАКОВ (доход супруги - 539 тыс. руб.), Валерий КАН, а также новый депутат ЗС ПК Татьяна ПАНОВА. Символично, что последний в нынешнем созыве ЗС ПК рейтинг депутатских зарплат замкнул Артуш ХАЧАТРЯН, уже давно не принимающий участия в заседаниях краевого парламента. Причем в 2015 году доход Хачатряна оказался еще скромнее, чем в 2014-м: всего 526 тыс. руб. вместо 660 тыс. годом ранее.
Однако если внимательно изучить первые декларации депутатов нынешнего созыва за 2011 год (т.е. еще до избрания), станет ясно следующее. Во-первых, мало кто из нынешних депутатов мог тогда похвастать заработком свыше 1 млн руб. - большинству вполне хватало 400-500 тысяч. Во-вторых, благосостояние депутатов, работавших еще в предыдущем созыве, за пять лет практически не изменилось - сегодня они зарабатывают столько же, сколько и в 2011-м. В-третьих, за пять лет выросло число неженатых депутатов - возможно, потому, что закон не требует от народных избранников указывать доходы бывших вторых половин.
Зато на период работы нынешнего созыва ЗС ПК выпали законодательные новации, серьезно ужесточившие контроль за финансами депутатов. Сперва отчитываться о доходах и имуществе обязали всех - независимо от того, получает депутат зарплату или работает на освобожденной основе. Позже депутатов обязали информировать не только о своих доходах, но и о расходах, если они превысили определенный уровень. Кроме того, принятый в 2013 году закон о запрете госслужащим и депутатам иметь зарубежные финансовые инструменты обкатали именно на парламенте Приморья: Евгений ОВЕЧКИН, возглавлявший ЗС ПК с декабря 2011-го по май 2012-го, был исключен из депутатского корпуса по настоянию прокуратуры.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А что тут удивительного . у нас во власть идут деньги зарабатывать . а не о людях заботиться . А когда у тебя много денег . то ты просто перестаешь понимать того у кого их нет. Как говорится СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ. Они мыслят масштабно . строительство . откаты . распилы. А то что пенсионеры голодные . на то им похер.