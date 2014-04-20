В Приморье опальный мэр Рудица не идет на выборы

Сергей РУДИЦА, отстраненный от должности мэра Уссурийска, не стал подавать заявление на участие в праймериз «Единой России» 31 мая, по итогам которых определится кандидат от партии на сентябрьских выборах главы. Кроме того, членство Рудицы в «Единой России» приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье «Халатность».

Как сообщили «ЗР» в пресс-службе регионального отделения «ЕР», заявления на участие в праймериз в Уссурийске подали свыше 60 человек, однако Сергея Рудицы среди них нет. Предварительный отбор кандидатов в мэры УГО и депутаты думы Уссурийска должен пройти 31 мая, причем проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой избиратель Уссурийска. Напомним, что праймериз уже несколько лет является необходимым этапом перед выдвижением кандидатов от «ЕР» на тот или иной пост.

31 мая праймериз должны определить кандидата в мэры еще одного крупного приморского города – Находки. Как стало известно «ЗР», желание участвовать в предварительном голосовании изъявил в том числе и действующий глава города Олег КОЛЯДИН, занимающий этот пост с 2004 года.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.