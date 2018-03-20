Журнал "Дальневосточный капитал" предложил столицу Приморья как площадку для решения "корейских" проблем еще полгода назад

Мировые и российские СМИ на прошедшей неделе озвучили «уникальную» новость - речь идет о возможной встрече президента США Дональда ТРАМПА и лидера Северной Кореи КИМ Чен Ына, самым подходящим местом для которой специалисты назвали приморскую столицу.

Между тем, в журнале «Дальневосточный капитал», который выпускает Издательская компания «Золотой Рог», еще в ноябре 2017 года идея сделать Владивосток площадкой для решения корейских проблем была озвучена в материале с очевидным названием «Владивосток предложено сделать столицей мира». Правда, в том момент была более актуальна встреча лидеров двух Корей, но не суть важно. Позволим себе процитировать часть материала:

«Автор этих строк имеет честь и возможность периодически встречаться с представителями дипломатических представительств, базирующихся во Владивостоке. А их здесь, как известно, столько, что столицу Приморья можно смело называть дипломатической столицей Дальнего Востока. И вот на таких-то встречах, слово за слово, и родилось предложение, а почему бы и не усадить двух корейских лидеров за стол переговоров. И не где-нибудь, а именно во Владивостоке. Понятно, что идея эта, думаю, перманентно витает в воздухе. А знающие люди поговаривают, что даже на Восточном экономическом форуме, в тиши президентско-премьерских переговоров, заинтересованные стороны зазывали обсудить опасно разогревшийся корейский конфликт как раз на приморской земле.

Это все понятно. Но почему бы еще раз, и публично, не озвучить предложение. Приезжайте, садитесь, разговаривайте. И дело, как вы понимаете, не в месте (посидеть и поговорить при желании можно на лесной лужайке), а в предоставлении площадки в самом широком понимании для решения одной из острейших на сегодняшний день мировых проблем. А когда вот так открыто идея озвучена, хочешь - не хочешь, а конфликтующим сторонам придется более аргументированно объяснять, почему они не хотят разговаривать друг с другом.

Плюсы этой идеи очевидны. Владивосток - вполне себе приличный город с мостами, кампусами, океанскими лайнерами и уже большим опытом принимать самые грандиозные мероприятия с участием первых лиц. То есть, имя города известно, и исправно мелькает в ведущих мировых СМИ. Опять же, лидерам ехать далеко не надо. Известно ведь, что северокорейские вожди предпочитают путешествовать на поездах. Без проблем. Тем более опыт таких поездок по маршруту Пхеньян - Владивосток у нас тоже есть. Ну и геополитические причины налицо. Главная заключается в том, что Россия - одна из немногих стран в мире, у которых хорошие отношения с обеими Кореями. И сдается, что обе стороны могут поверить России как потенциальному гаранту любых разумных договоренностей. А представляете, как вырастет авторитет нашей страны, если затея удастся? Представляю, сколько палок в колеса корейского диалога на приморской земле попытаются вставить союзники, партнеры и прочие благожелатели...

Мы уже молчим о том, что Владивосток уж очень заинтересован в том, чтобы в четырехстах километрах от него ничего не грохотало и вдоль приморских берегов ничего не летало... Бряцание оружием у российских границ, без сомнения, будет мешать городу жить, работать и развиваться. Автор этих строк знает о нескольких проектах, которые корейские и японские инвесторы отложили до лучших времен из-за корейских «разборок»... А Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития, которые пытаются сегодня встать на ноги, вряд ли будут привлекательны, если под боком будет бушевать война...

А санкции возьмите? Ни за что ни про что несколько приморских компаний, мирно торговавших с соседней страной уже не один десяток лет, вдруг были объявлены чуть ли не спонсорами северокорейского режима. Простите, а что еще вы посоветуете делать с ближайшим соседом, с которым к тому же у тебя общая граница, как не торговать?

Короче, кому, как не жителям Владивостока, быть очень заинтересованными в скорейшем решении корейской проблемы. То есть, аура хорошая, как того требуют для ведения успешных переговоров азиатские мудрости, здесь будет обеспечена».

Юрий РОГОВ. Фото Андрея САВИНА.