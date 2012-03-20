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Мэра отправили в отставку, не посоветовавшись с губернатором Приморья
В понедельник, 19 марта, на внеочередном заседании дальнегорской Думы большинством голосов было принято решение о досрочной отставке мэра Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА.
«За» высказались 15 депутатов, «против» – 5, воздержался один. Причем решение это принято без учета мнения вышестоящего лица – губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который до сих пор официально никак не откликнулся на ситуацию в Дальнегорске. А без мнения губернатора «отставить» Крутикова вряд ли получится…
Накануне, напомним, группа депутатов дальнегорской городской Думы (не менее трети от состава Думы) выступила с инициативой по отправке в досрочную отставку главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА. Инициативу обосновали в Обращении, адресованном парламентариям дальнегорской Думы, внеочередное заседание которой состоялось 19 марта. На нем рассмотрен вопрос об удалении в отставку мэра Крутикова. Официально срок его полномочий истекает в октябре-2012 года.
Что же инкриминируют депутаты опальному мэру Крутикову? Его обвиняют, судя по тексту Обращения, в неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения. Это формирование и исполнение бюджета города, контроль за исполнением бюджета, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Так, Дума ДГО решением от 15 июня 2011 года отклонила отчет главы об исполнении бюджета за 2010 год. Но повторного отчета от главы не дождалась. Далее, глава в течение более 1 года не предоставил в дальнегорскую Думу отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год для принятия Думой решения. Мэр также не предоставил ежегодные отчеты о своей деятельности и деятельности горадминистрации.
Депутаты пишут, что считают непредоставление мэром отчета об исполнении бюджета-2010, отчета о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год, 2011 год, отчетов о результатах своей деятельности и деятельности горадминистрации коррупцией. Мэр, по мнению думцев, мешает Думе осуществлять ее полномочия. Его обвиняют в некомпетентности, бездеятельности, в неумении решать хозяйственные и организационные вопросы по обеспечению жизнедеятельности ДГО.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
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