Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморского края отправился в Арсеньев
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. 20 марта губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ прибыл на вертолете с рабочим визитом в Арсеньев. Утром вертолет приземлился на площадке ААК «Прогресс».
Владимир Миклушевский посетил цеха Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина, выпускающей знаменитые боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», а также цеха другого градообразующего предприятия Арсеньева – завода «Аскольд». В 14.00 губернатор Приморья приглашен на церемонию вступления в должность нового главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА.
Миклушевский посетит гимназию № 7 и горнолыжную трассу. Финансирование горнолыжки прекращено, а коллектив базы остался без работы. В адрес губернатора поступили три обращения от представителей общественности, коллектива работников горнолыжной базы и родителей, чьи дети занимаются данным видом спорта. Миклушевского просят оказать помощь и не допустить закрытия базы.Напомним, как писал ZRPRESS.RU, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ определился с вице-губернатором, которому будет доверено развитие спорта в крае. Вместо Виктора МЯСНИКА (занимал должность вице-губернатора по вопросам ТЭК, природных ресурсов, физической культуры и спорта), перспективы которого в краевой администрации пока неясны, куратором спортивного блока назначен представитель Москвы Иван МОСТОВИЧ.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.
Новости тематики
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
- Бизнес встретился с новым главой Приморья
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы