Губернатор Приморского края отправился в Арсеньев

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. 20 марта губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ прибыл на вертолете с рабочим визитом в Арсеньев. Утром вертолет приземлился на площадке ААК «Прогресс».

Владимир Миклушевский посетил цеха Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина, выпускающей знаменитые боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», а также цеха другого градообразующего предприятия Арсеньева – завода «Аскольд». В 14.00 губернатор Приморья приглашен на церемонию вступления в должность нового главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА.

Миклушевский посетит гимназию № 7 и горнолыжную трассу. Финансирование горнолыжки прекращено, а коллектив базы остался без работы. В адрес губернатора поступили три обращения от представителей общественности, коллектива работников горнолыжной базы и родителей, чьи дети занимаются данным видом спорта. Миклушевского просят оказать помощь и не допустить закрытия базы.

Напомним, как писал ZRPRESS.RU, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ определился с вице-губернатором, которому будет доверено развитие спорта в крае. Вместо Виктора МЯСНИКА (занимал должность вице-губернатора по вопросам ТЭК, природных ресурсов, физической культуры и спорта), перспективы которого в краевой администрации пока неясны, куратором спортивного блока назначен представитель Москвы Иван МОСТОВИЧ.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.