В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение

К обязанностям первого заместителя главы гВладивостока в начале февраля приступила Ольга КОЗЕРАЦКАЯ - один из ключевых чиновников в администрации Владимира НИКОЛАЕВА в середине 2000-х годов. Новые функции Козерацкой - вопросы, связанные с бюджетом Владивостока, руководством аппаратом мэрии, а также сферой образования (основная статья расходной части бюджета ВГО) - позволяют говорить о перехвате Николаевым контроля над городом еще до проведения конкурса на должность мэра.

Спустя два года после неудачной попытки сформировать собственную «фракцию» в Думе Владивостока бывший мэр как никогда близок к тому, чтобы восстановить былое влияние. Причем не через депутатов, а через исполнительную власть. Ольга Козерацкая уже занимала должность начальника финансового управления, а затем - первого заместителя главы города в период, когда мэром Владивостока являлся Владимир Николаев. После ареста Николаева, в конце 2007 года, она около двух месяцев исполняла обязанности мэра Владивостока, а затем уступила эту должность Игорю БАРАННИКУ.

После возвращения во власть в качестве первого заместителя главы администрации Ольга Козерацкая осуществляет руководство управлением финансов и бухгалтерии; управлением муниципальной службы и кадров; отделом секретариата администрации; секретариатом главы города; управлением экономического развития; управлением делопроизводства; управлением по работе с муниципальными учреждениями образования; управлением образования.

Образование, напомним - основная расходная статья бюджета Владивостока. Ранее отвечавшая за бюджетные вопросы вице-мэр пушкаревского "призыва" Наталья ЗУБОВА теперь курирует лишь управление конкурентной политики и закупок; а также управление по работе с обращениями граждан.

Помимо Ольги Козерацкой, в настоящее время в администрации Владивостока продолжают трудиться еще несколько первых заместителей главы: Олег ГУМЕНЮК (исполняет обязанности главы с декабря 2018 года), Константин ЛОБОДА и Сергей ШЕРСТЮК. Последний, как уточнили в мэрии, в настоящее время еще находится в отпуске.

Отметим, Ольга Козерацкая - уже не первый представитель команды экс-мэра Владимира Николаева, вернувшийся в администрацию Владивостока или проходящий согласование на должности в мэрии или в муниципальных предприятиях. Фактически, уже сегодня бывший мэр Владивостока, имея своих соратников в руководстве столицы Приморья и сестру в Госдуме РФ, превратился в одного из главных акторов приморской политики. Нынешний и.о. главы города Олег Гуменюк, при Николаеве отвечавший за городской спорт, в настоящее время участвует в конкурсе на замещение должности главы Владивостока, который состоится в марте 2019 года.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.