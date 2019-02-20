Конкурс в мэры Владивостока: На манеже - все те же

Конкуренцию и.о. главы Владивостока на непрямых выборах составят участники конкурса-2017

На минувшей неделе завершился прием документов от участников конкурса на должность мэра Владивостока. По составу претендентов конкурс-2019 уступил конкурсу-2017 не только количественно, но и качественно. Тем не менее, он точно не станет легкой прогулкой для и.о. главы города Олега ГУМЕНЮКА, на данный момент считающегося фаворитом предвыборной гонки.

На первый взгляд, интерес к креслу мэра Владивостока за год с небольшим снизился - напомним, в конце 2017 года документы для участия в конкурсе подали 60 человек, а сейчас - 51. Причем нынешний конкурс вплоть до последнего дня приема документов заметно уступал предыдущему как по количеству участников, так и по их качеству - известных широкой публике фамилий среди претендентов почти не было.

Однако на финише подготовительного этапа о желании побороться за пост градоначальника в марте 2019 года конкурсную комиссию уведомили сразу несколько участников предыдущего конкурса, имеющих большой опыт управленческой работы и политической деятельности. Среди них - считавшийся реальным претендентом на мэрство в 2017 году экс-глава краевого Фонда капитального ремонта МКД Денис ГОРОВЧУК, а также депутаты Законодательного Собрания Приморья Игорь ЧЕМЕРИС и Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ - соответственно участник и член комиссии в конкурсе 2017 года.

Придать конкурсу элемент шоу призван ряд политиков, постоянно участвующих в различных выборах. Это экс-депутат Думы Владивостока от «Справедливой России», финалист конкурса-2017 Александр ЮРТАЕВ. Ранее документы в комиссию представил еще один участник конкурса-2017, вице-спикер Думы Владивостока двух предыдущих созывов Дмитрий ПЕНЯЗЬ. Добавим, что нынешний созыв Думы Владивостока представляют единоросс Кирилл ГРИГОРЬЕВ и координатор ЛДПР в Приморье, глава комитета гордумы по экономической политике Василий ВАСИЛЬЕВ (тоже принимал участие в конкурсе 2017 года). Общественные объединения представляют член Общественной палаты Приморья, президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей МИЛЬВИТ (также участник конкурса-2017) и однофамилец нынешнего и.о. главы Владивостока, председатель приморского отделения организации среднего и малого бизнеса «Опора России» Виталий ГУМЕНЮК. При этом фамилии большинства остальных участников нынешних непрямых выборов – среди них, к слову, немало руководителей и сотрудников малых и средних коммерческих предприятий – широкой публике не известны.

В предыдущем конкурсе на замещение должности главы Владивостока, состоявшемся в ноябре-декабре 2017 года, приняли участие 60 человек. Четверо из них отсеялись в связи с предоставлением в конкурсную комиссию неполного пакета документов; остальные 56 человек были допущены комиссией ко второму этапу конкурса – собеседованию. На этом этапе самоотвод взял депутат ЗС ПК Константин БОГДАНЕНКО, принявший предложение перейти на должность вице-губернатора Приморья. По итогам собеседования конкурсная комиссия рекомендовала вынести на рейтинговое голосование в Думе кандидатуры Алексея Литвинова, Виталия Веркеенко и Александра Юртаева. 21 декабря 2017 года Дума Владивостока единогласно поддержала кандидатуру Веркеенко – за него проголосовали все 32 присутствовавших на заседании депутата.

Несмотря на большое количество «вторых попыток» в 2019 году, состав участников конкурса-2017 при ближайшем рассмотрении кажется более сильным: это и сразу несколько депутатов Законодательного Собрания, а также люди с опытом руководства крупными государственными структурами и частными предприятиями. «Приморский водоканал», Фонд капремонта многоквартирных домов Приморского края, Группа компаний «ДНС», завод «Дальприбор» и предприятие «Эра», Дальрыбвтуз – вот неполный список государственных и частных компаний, чьи представители хотели возглавить город чуть больше года назад. Будущий мэр Виталий Веркеенко имел не только опыт работы во главе холдинга «Сумотори», но и опыт вхождения во властные структуры – в 2015 году бизнесмену было предложено возглавить один из новых департаментов администрации Приморья.

Наконец, некую преемственность власти обозначало участие в конкурсе первого «постсоветского» мэра Владивостока Евгения БЛИНОВА и и.о. главы Владивостока Алексея Литвинова, работавшего в горадминистрации с 2009 года. Сейчас некую преемственность создает присутствие в списке участников конкурса экс-руководителя управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрея СТРОКИНА, представителя команды предыдущего «конкурсного» мэра Виталия Веркеенко. А вот причислить кого-либо из участников конкурса-2019 к команде другого экс-мэра, Игоря ПУШКАРЕВА, нельзя даже с большой натяжкой.

При таком раскладе нынешний и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК, безусловно, выглядит наиболее опытным управленцем - за его плечами руководство спорткомитетом администрации Владивостока, министерством спорта правительства Амурской области, хозяйственным управлением администрации Приморского края. Но получается, что соревноваться в ходе конкурса ему практически не с кем.

- У конкурсов 2017 и 2019 годов объективно разные задачи. В первом случае необходимо было легитимизировать новый способ избрания главы Владивостока и доказать, что он столь же демократичный и конкурентный, как и прямые выборы. Собственно, этим и было продиктовано участие в конкурсе большого количества ресурсных и опытных кандидатов, а также хорошо срежиссированный сценарий конкурса, - объясняет политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – В 2019 году такой задачи уже не стоит, и «работать на явку» кандидатов нет необходимости. Кроме того, судьба предыдущих мэров Владивостока – почти никто из них не доработал до конца срока полномочий - сделала эту должность «токсичной» в глазах элиты. Явных имиджевых преимуществ пост мэра Владивостока не сулит, а повышенное внимание общественности, контролирующих и правоохранительных органов обеспечено.

Добавим, что в марте текущего года, помимо избрания нового мэра Владивостока, ожидается вынесение приговора бывшему градоначальнику – Игорю Пушкареву. И это случайное совпадение как нельзя лучше демонстрирует, насколько неблагодарной может оказаться работа главы краевого центра. Кроме того, несмотря на небольшое число реальных претендентов на кресло мэра, часть из них (включая и.о. мэра Олега Гуменюка) уже получила вал негативных публикаций о себе в социальных сетях и масс-медиа. Кому еще припомнят «старые грехи» за месяц до собеседования кандидатов с конкурсной комиссией, остается только догадываться.

Артем СТРОГИН, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.