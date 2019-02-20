Хасанский район Приморья возглавил аксакал

В ближайшие недели новые конкурсы на должность мэров должны состояться в Партизанском и Дальнегорском городских округах

Дума Хасанского района Приморья со второй попытки избрала главой района Ивана СТЕПАНОВА, до этого почти 30 лет руководившего поселком Хасан. Повторное голосование по кандидатурам, отобранным конкурсной комиссией, состоялось 12 февраля, а 15 февраля Степанов официально вступил в должность главы муниципалитета.

После скандального внеочередного заседания Думы в начале февраля, когда Степанову не хватило одного голоса для избрания главой района, кураторам внутренней политики в крае удалось хорошо поработать и над явкой депутатов, и над их консолидацией вокруг фаворита. Если на заседании 5 февраля присутствовали только 18 депутатов из 24, то неделей позже в голосовании приняли участие уже 22 парламентария. Тем не менее, говорить о полном консенсусе в самом южном районе Приморья нельзя.

Необходимость проведения повторного голосования по кандидатурам председатель Думы ХМР Вероника ИЛЬИНА обосновала некими «процедурными нарушениями» во время первого заседания. Однако несколько депутатов все же высказались за другой вариант – назначить новый конкурс, который бы стал уже третьим с конца 2017 года. Впрочем, большинство предпочло не испытывать судьбу и решить кадровый вопрос уже сейчас: по итогам тайного голосования 18 из 22 голосов получил Иван Степанов, а его соперник Корней САВЧЕНКО получил один голос. Два человека голосовали против обоих кандидатов, еще один депутат испортил бюллетень (для сравнения, в первый раз испорченных бюллетеней было пять – прим. автора).

Таким образом, вслед за Надеждинским районом еще один муниципалитет Приморья, пусть и не без труда, обрел постоянного главу. В ближайшие недели новые конкурсы на должность мэров должны состояться в Партизанском и Дальнегорском городских округах, а также в столице Приморья – Владивостоке.

Фото с сайта Prim-hasan.ru

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.