Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хасанский район Приморья возглавил аксакал
В ближайшие недели новые конкурсы на должность мэров должны состояться в Партизанском и Дальнегорском городских округах
Дума Хасанского района Приморья со второй попытки избрала главой района Ивана СТЕПАНОВА, до этого почти 30 лет руководившего поселком Хасан. Повторное голосование по кандидатурам, отобранным конкурсной комиссией, состоялось 12 февраля, а 15 февраля Степанов официально вступил в должность главы муниципалитета.
После скандального внеочередного заседания Думы в начале февраля, когда Степанову не хватило одного голоса для избрания главой района, кураторам внутренней политики в крае удалось хорошо поработать и над явкой депутатов, и над их консолидацией вокруг фаворита. Если на заседании 5 февраля присутствовали только 18 депутатов из 24, то неделей позже в голосовании приняли участие уже 22 парламентария. Тем не менее, говорить о полном консенсусе в самом южном районе Приморья нельзя.
Необходимость проведения повторного голосования по кандидатурам председатель Думы ХМР Вероника ИЛЬИНА обосновала некими «процедурными нарушениями» во время первого заседания. Однако несколько депутатов все же высказались за другой вариант – назначить новый конкурс, который бы стал уже третьим с конца 2017 года. Впрочем, большинство предпочло не испытывать судьбу и решить кадровый вопрос уже сейчас: по итогам тайного голосования 18 из 22 голосов получил Иван Степанов, а его соперник Корней САВЧЕНКО получил один голос. Два человека голосовали против обоих кандидатов, еще один депутат испортил бюллетень (для сравнения, в первый раз испорченных бюллетеней было пять – прим. автора).
Таким образом, вслед за Надеждинским районом еще один муниципалитет Приморья, пусть и не без труда, обрел постоянного главу. В ближайшие недели новые конкурсы на должность мэров должны состояться в Партизанском и Дальнегорском городских округах, а также в столице Приморья – Владивостоке.
Фото с сайта Prim-hasan.ru
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Хасанский район Приморья возглавил аксакал
- Команда Владимира Николаева возвращается в мэрию Владивостока
- Кожемяко обогнал Путина
- Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока
- Время стабильной работы
- Путину представят Национальную программу развития Дальнего Востока на ВЭФ-2019
- В феврале власти Приморья введут новое понятие
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- Невиноватый я!
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
Новости раздела
- Хасанский район Приморья возглавил аксакал
- "Единая Россия" во Владивостоке станет еще более единой
- Команда Владимира Николаева возвращается в мэрию Владивостока
- Кожемяко обогнал Путина
- О времена! О главы!
- Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока
- Администрация Приморского края ищет кандидата на вакантную должность
- Время стабильной работы
- Предвесеннее обострение
- Кандидаты идут по этапам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Таиланд наоборот
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"
- Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район
- Проект "Посмотри на Владивосток" путешествует по Приморью
- Команда Владимира Николаева возвращается в мэрию Владивостока
- Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки
- Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США