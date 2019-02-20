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"Единая Россия" во Владивостоке станет еще более единой
Партийные структуры «Единой России» укрепляют во Владивостоке, городе традиционно нелояльном к партии власти. К апрелю вместо пяти районных отделений «ЕР» в столице края создадут одно, общегородское. Решение об этом на днях принял президиум регионального политсовета партии.
По словам секретаря приморского отделения «ЕР» Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, именно на базе единого городского отделения будет строиться работа по подготовке к предстоящим в 2021 году выборам в Законодательное Собрание Приморского края и Государственную думу РФ.
«На территории Владивостока - избыточное количество местных отделений партии. Между ними плохо выстроено взаимодействие, нет единой политики и неравномерно распределены человеческие ресурсы. Это осложняет нам электоральные задачи в период выборов. Считаю необходимым объединить пять отделений и выбрать одного секретаря», - цитирует Талабаеву пресс-служба РО «ЕР».
Действительно, на выборах последних лет во Владивостоке «Единая Россия», мягко говоря, не блистала, хотя в отдельных городах Приморья оппозиционные настроения были еще выше. При этом Ленинский, Первомайский и отчасти Фрунзенский районы краевой столицы уже давно стали «вотчиной» оппозиции – в Заксобрании их с 2011 года представляют депутаты от КПРФ, а на президентских и губернаторских выборах здесь меньше всего доля поддерживающих власть. В то же время, отделения «ЕР» в Первореченском и Советском районах стали трамплином в большую политику для многих предпринимателей и общественных деятелей города и края.
Отметим, что раздробленность структуры «ЕР» во Владивостоке сложилась исторически. Хотя во время своего первого срока идею объединения районных отделений «ЕР» в городское лоббировал экс-мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, однако тогдашнему краевому руководству было удобнее контролировать районные партийные структуры. В итоге глава Владивостока в попытках упрочить свои позиции нашел альтернативу в виде отделения «Справедливой России», которое возглавил советник экс-мэра Константин МЕЖОНОВ. А разрозненность «ЕР» сохранилась еще на несколько лет.
Предполагается, что процесс реорганизации «Единой России» во Владивостоке завершен до 1 апреля этого года. Объединение пяти местных отделений «ЕР» в одно подразумевает появление должности секретаря владивостокского отделения партии. А человек, занявший этот пост, станет значимой фигурой на уровне не только города, но и края. Останется только один вопрос – кто будет нести ответственность за результат партии в случае новых неудач во Владивостоке: глава исполнительной власти города или будущий секретарь местного политсовета?
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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