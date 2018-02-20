"Мы замахнулись на край"

Главы сельских поселений Приморья объединяются по инициативе «Партии Дела»

15 февраля главы пяти сельских поселений Приморского края подписали во Владивостоке соглашение о сотрудничестве. Инициатором его создания выступил председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела» и член ее Генерального Совета, глава Чкаловского сельского поселения Всеволод ИЮ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Помимо него свою подпись под документом поставили глава Александровского поселения Юрий ГОРБУНОВ, глава Безверховского поселения Леонид ВАСЮКЕВИЧ, глава Духовского поселения Елена ГИЛЕВА и глава Дубовского поселения Галина МАНОЙЛЕНКО. Такое решение руководители сельских администраций согласовали с муниципальными комитетами - в частности, на самом подписании присутствовали председатели муниципальных комитетов Александровского и Чкаловского сельских поселений Лидия БОБРОВНИК и Ольга УХАНЬ. Также на мероприятие приехал гость из Москвы - секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей ЛАПУШКИН.

В интервью «Золотому Рогу» Всеволод Ию рассказал о том, для чего подписано и как будет действовать это соглашение.

- Всеволод Сантеевич, почему вы решили создать такое объединение?

- Жизнь заставила (смеется). На нас, глав муниципалитетов, возлагается множество обязанностей в рамках наших полномочий. Но помимо этого нам постоянно, по поводу и без, разные инстанции шлют требования и предписания - прокуратура, районная, краевая администрации... Когда мы начали разбираться в этой кипе требовательных бумажек, оказалось, что половина запросов лежат вне наших компетенций. А у нас ответы на них отнимают львиную долю времени и ресурсов. Чтобы ведомства перестали заставлять нас выполнять не нашу работу, куда эффективнее дать им массовый отпор.

Вторая причина - обмен информацией. В законы, по которым мы работаем, все время вносятся разные изменения. В таком случае полезно обратиться к соседу, у которого есть, например, более опытный специалист, уже изучивший новую норму. Элементарная человеческая взаимопомощь. Мы долгое время барахтались каждый сам по себе, исподволь вынашивая эти, казалось бы, простые идеи. Пришло время воплотить их в жизнь.

- Зачем же нужно было это соглашение, если вы и так сотрудничали с коллегами?

- Рассмотрим следующую ситуацию. Нам выделяют дотации из районного или краевого бюджета, или наделяют или забирают у нас полномочия, не проконсультировавшись с нами. Если буду возмущаться я один, то это окажется гласом вопиющего в пустыне. Если же нас будет несколько, и мы будем объединены не только неформальными связями, то с такой силой будут считаться.

- У вас уже был опыт подобных коллективных действий?

- Да. Прокуратура Спасска-Дальнего попыталась обязать муниципалитеты начертить планы границ поселений и предоставить их в электронном формате. Мы посчитали, во сколько это выльется каждому поселению - например, Дубовскому это обошлось бы в 2 млн 200 тыс. рублей. При этом в 2015-м году район создавал генеральные планы, на которые выделялись деньги из краевого бюджета. Они тогда свою работу нормально не доделали, и теперь решили взвалить ее на нас. Мы с моими коллегами из Александровского, Духовского и Дубовского поселений возмутились и обратились к юристам. В результате прокурору отказали и районный, и краевой суды; вслед за нами суды выиграли другие поселения Спасского района. Если бы я был один, то отстоять бюджет поселения мне было бы намного труднее.

- Ваша организация напоминает эдакий профсоюз поселений на районном уровне.

- Берите выше - мы замахнулись на край. У нас есть так называемая Ассоциация «Совет муниципальных образований Приморского края», которая собирала нас раз в несколько лет по торжественным случаям посидеть в красивом зале, послушать пышные речи, покивать и разойтись. Потом она и это перестала делать. По существу от нее толку было немного - на наши обращения за юридической консультацией там только разводили руками. Хотя не забывали исправно выставлять счета на взносы. Когда же я письменно потребовал предоставить отчет о потраченных за год средствах, мой запрос проигнорировали. Я бы с удовольствием сказал, что это противоречит Уставу Ассоциации, но фокус в том, что если документы подобных ассоциаций в других субъектах легко найти и прочитать, то на сайте нашей нет ни следа ее Устава.

Впрочем, в прошлом году она ожила и впервые за последние шесть-семь лет (не помню точно) собрала глав муниципальных образований. Причем два раза. Видимо, решила «обновиться» - посмотрим, насколько реально и эффективно будет обновление.

- То есть вы собираетесь сформировать свой Совет, созданный «снизу» по инициативе самих глав поселений?

- Можно сказать и так. Сейчас будем встречаться по мере необходимости, обсуждать насущные проблемы и вырабатывать план действий по их решению. Разумеется, в перспективе мы рассматриваем переход на региональный уровень и создание широкой структуры - уверен, что другие главы поселений к нам подтянутся.

Комментарий секретаря Федерального Совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина:

Объединение глав сельских поселений для решения общих проблем и отстаивания интересов жителей является знаковым событием не только для муниципалитетов, но и для всего региона. Важно, что такая организация создается председателем регионального отделения «Партии Дела» Всеволодом Сантеевичем Ию, который входит в Генеральный Совет - руководящий орган, ответственный за идеологию партии, где он отвечает как раз за местное само-

управление.

Мы не раз подчеркивали то огромное значение, которое имеет для устойчивого развития экономики и обеспечения социально-политической стабильности сильное местное самоуправление. К сожалению, ситуация в этой сфере оставляет желать лучшего. Однако что касается Приморского края, то не могу не отметить, что новое краевое руководство предпринимает серьезные шаги по решению накопившихся в общественно-политической жизни проблем. Это дает основание надеяться, что как с общественными организациями, так и с политическими партиями в Приморье будет налажен конструктивный диалог.

Кристина ВАСИЛЬЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.