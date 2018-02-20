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России нужна "информационная гигиена"

20 Февраля 2018, 12:15 | Приморье

Ежедневно наш мозг анализирует тысячи сообщений. Их основной источник - средства массовой информации. Что же мы видим в ленте новостей, ненадолго заглянув в Интернет? Кто-то кого-то убил, зарезал, что-то украл, попал в смертельное ДТП… А теперь посмотрим программу телепередач какого-нибудь канала. Да после такого шквала криминальной хроники страшно выходить на улицы российских городов!

Мы постоянно ощущаем на себе бремя негативных новостей - даже если не всегда осознаём это. Думаете, они случайно попадаются нам на глаза в таком количестве? Как бы не так! Негатив привлекает больше внимания, а значит служит «золотой жилой» для рейтингов СМИ. Этим активно пользуются телеканалы, радио, сайты, газеты и социальные сети. И всё ради одной цели - завлечь рекламодателей количеством просмотров и увеличить доход.

Между тем, испорченные нервы - это верный путь к любым болезням. В том числе - социальным.

Разговор об этом наконец-то зашёл в Государственной Думе. Депутаты фракции ЛДПР убеждены, что государство не может оставаться в стороне и должно помочь ограничить поток негативных новостей. В партии уточняют: речь не о цензуре, а об ответственности. Хороших событий в нашей стране хватает, вот только для того, чтобы привлечь к ним внимание, требуется изрядное журналистское мастерство. А многие не привыкли «напрягаться»…

- Нужно мобилизовать средства массовой информации - особенно телевидение - на борьбу за то, чтобы у граждан было хорошее настроение. Чтобы они с удовольствием шли на работу, чтобы они влюблялись и создавали многодетные семьи, чтобы не боялись старости и болезней, чтобы смело сражались за свои права с бюрократами, - заявил председатель фракции Владимир Жириновский, поясняя суть готовящейся законодательной инициативы партии. 

По мнению политика, в эфире должно присутствовать не более 10% новостей негативного содержания. Сейчас либерал-демократы разрабатывают конкретные инструменты, которые помогут вернуть в СМИ позитив.

В пример Владимир Жириновский приводит советский период. Тогда у граждан великой страны были светлые идеалы и неподдельная гордость за свои достижения. В Союзе существовало социалистическое соревнование, здоровое соперничество; тем не менее, людей объединяло общее видение лучшего будущего.

- Возьмите лексику советского периода - изобрели, добились, перевыполнили, обеспечили, победили! Сегодня у нас - украли, проиграли, убили, изнасиловали, обокрали, взорвали, ЧП, сгорели, подрались! Ну что это? Две страны, что ли, получается? Так нельзя! - говорит Жириновский.

Россиянам действительно не хватает хороших новостей - соглашаются учёные. С 2013 по 2017 год аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития» изучили, насколько счастливы жители 155 стран. В так называемом «Рейтинге счастья» Россия заняла всего лишь 49 место. Примечательно, что нас обогнали такие страны как Узбекистан (47 место), Никарагуа (43 место) и Уругвай (28 место). Что ж, пришло время задуматься не только о темпах роста ВВП, но и о душевном здоровье нации.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: выборы  политика  общество  жириновский 






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