Валентин Пак собрал друзей на Восточный Новый год

Ассоциация корейских организаций Приморского края уже в 16-й раз отметила Восточный Новый год в Центре национальной культуры в Артёме

Эта добрая традиция, рождённая народной дипломатией с миссией объединения Севера и Юга на Корейском полуострове, смогла претворить в жизнь уникальный в мире проект. На протяжении вот уже 16 лет здесь за дружеским столом встречаются генеральные консулы КНДР и Республики Корея. Огромная заслуга в этом принадлежит Валентину ПАКУ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".





На этот раз в красиво украшенном парадном зале отеля «Райтекс» в формате народной дипломатии собрались представители восьми государств. При этом нынешнее торжество было особенным. Оно проходило в то время, когда в южнокорейском Пхёнчхане делегация из КНДР принимала участие в XXIII зимних Олимпийских играх. Генеральный консул КНДР товарищ ЗО Сек Чхоль и генеральный консул Республики Корея господин ЛИ Сок Пэ стояли рядом во время традиционного новогоднего тоста.

Вместе с ними - генеральный консул Индии г-н Субхам КУМАР, генеральный консул США г-н Майкл КИЙС, вице-консул генерального консульства Японии г-н Оно КОДЗИ.

В торжестве также принимали участие врио вице-губернатора Приморского края Гагик ЗАХАРЯН, мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, председатель комитета по региональной политике и законности Заксобрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ, председатель Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлия ПАК, профессор Таможенной академии Виктор ГОРЧАКОВ.

На празднике присутствовали представители корейских диаспор из городов Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.

Особое настроение празднику придали девушки в ярких национальных нарядах - ханбоках, встречающие гостей.

Торжественный вечер по традиции открыли корейские барабаны.

- Восточный Новый год для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона - особый праздник, - сказал Валентин Пак, приветствуя гостей. - Он возвещает наступление весны. Это символ вечного обновления, новых планов, достижений, надежд. Очень значимо, что мы отмечаем его под знаком олимпиады, главная идея которой - объединение всех народов через спорт. Это особенно актуально для Корейского полуострова, ведь страна до сих пор разделена на два государства. Олимпиада даёт уникальный шанс на воссоединение двух республик, о чём давно мечтает корейский народ.

Эта же волнующая тема прозвучала в выступлениях генеральных консулов КНДР и Республики Корея.

Приветственный адрес и поздравления с восточным Новым годом от губернатора Приморского края Андрея Тарасенко передал врио вице-губернатора Приморского края Гагик Захарян.

От депутатов Законодательного собрания с праздником поздравил Джамбулат Текиев.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко в своем выступлении отметил, что встреча восточного Нового года - это знак уважения к традициям народов, населяющих край.

На празднике вручалась особая награда АКОРП медаль «За вклад в дело укрепления дружбы народов». На этот раз этой награды были удостоены Виктор Горчаков, Алексей СТАРИЧКОВ, Евгений РУСЕЦКИЙ.

Красочностью и оригинальностью восхищала концертная программа, где были представлены народные песни и танцы России, Кореи, Японии, Индии, Вьетнама.

По традиции праздник завершился хороводом дружбы под песню «Ариран», когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира и добра.

На следующий день, 16 февраля, Ассоциация корейских организаций Приморского края отпраздновала встречу восточного Нового года в городе Уссурийске.

Лариса РЕКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.