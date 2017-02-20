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В Приморье на главу Лазовского района возбуждено уголовное дело
20 Февраля 2017, 19:00 | Приморье
Он подозревается в превышении должностных полномочий и в настоящее время находится под домашним арестом, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Лазовского муниципального района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.2 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий.
По версии следствия, с марта 2015 по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО «СВК» в аренду до 31 декабря 2015 года для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица.
В результате проведенных ООО «СВК» действий по разборке грунта произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9 млн 600 тыс. рублей.
В отношении главы Лазовского муниципального района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Иван КРЫШАН.
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Теги: уголовное дело
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