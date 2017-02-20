Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"
Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА лично объяснил представителям краевой власти «дух и смысл» новых принципов работы по развитию региона.
Новизна состоит в том, что с 1 января все федеральное финансирование будет определяться конкретными «дальневосточными разделами» в государственных программах: их - 27, и в каждой должны быть прописаны региональные приоритеты. Они и будут финансироваться. Предстоит в очередной раз определиться с первоочередным в образовании, медицине, строительстве, модернизации инфраструктуры и так далее. Министр предложил посмотреть на планы с точки зрения комплексного решения задач. И в качестве передовой практики привел в пример план развития Комсомольска-на-Амуре, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Найдутся ли в федеральном бюджете такие же средства ( порядка 50 млрд рублей) для других городов – вопрос, но побороться за «президентское» внимание стоит. Вот, к примеру, власти Камчатского края уже анонсировали желание разработать подобный комплексный план развития для Петропавловска-Камчатского.
Министр акцентировал внимание на динамичности принимаемых решений. Формирование «дальневосточных разделов» во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля.
По словам Александра Галушки, уже на этой неделе (22 февраля) Госдума в третьем окончательном чтении должна утвердить упрощенный визовый режим для Свободного порта Владивосток. Застрявшая было в дискуссиях важнейшая преференция порто-франко, наконец-то получит законодательное «добро». Причем реализована она будет в уникальной для России форме – электронной визы, получив которую через интернет, турист или бизнесмен смогут пребывать на территории СПВ в течение 8 дней, не покидая ее пределы.
Очевидно, что действовать этот механизм начнет не сразу, предстоит еще разработать целый ряд нормативно-правовых актов. Но предельный срок определен, Александр Галушка рассчитывает, что первопроходцами нового визового режима станут гости и участники Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября на о Русском .
- Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней,- отметил министр, - Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку.
Для соседних регионов таким образом становится актуальным как можно скорее расширить границы действия свободного порта, включив в действие режима аэропорты регионов.
Министр заверил, что не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет «восстановлена экономическая справедливость». Полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на встрече с Владимиром ПУТИНЫМ попросил три месяца на решение всех вопросов по выравниванию энерготарифов. (ФЗ «Об энергетике» в ступил в силу 1 января 2017 года – прим «ЗР»).
По словам Александра Галушки, для предприятий Приморского края энерготарифы снизятся более чем на 20%. А в общей сложности для предприятий ДФО, по предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию до 40 млрд рублей в год.
Досье "Золотого Рога": По данным Минвостокразвития, среднее снижение тарифа на Дальнем Востоке достигнет 30%. Ожидается, что самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65%, в Якутии – на 50%, на Сахалине – 46%, Магаданской области – 34%. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.
Лариса ЛАРИНА.
Новости тематики
- Пакет проектов по улучшению инвестклимата в Приморье расширен до 10 направлений
- Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"
- Губернатор Приморья усиливает взаимодействие с активной общественностью края
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
- Во Владивостоке объявлена мобилизация
- Стартовый отрезок пройден
- "Единой Россией" в Приморье займется реаниматолог
- 10 лет декриминализации Приморья: за что наказывали чиновников
- Депутаты расставили бюджетные точки над "i"
- "Решение социальных вопросов будет приоритетным для нас"
Новости раздела
- Пакет проектов по улучшению инвестклимата в Приморье расширен до 10 направлений
- Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"
- Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток могут утвердить до 22 февраля
- Депутаты Владивостока не торопятся с нарезкой избирательных округов
- Приморье подготовило предложения по субсидированию внутрикраевых авиаперевозок
- "Единой России" не хватило легитимности
- В Приморье "кандидатов в кандидаты" выберут 28 мая
- Медийный кулак против политической стабильности бьет по имиджу Приморья
- Губернатор Приморья усиливает взаимодействие с активной общественностью края
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул
- "Единой России" не хватило легитимности
- В одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Приморья происходят странные вещи
- Одну из крупнейших компаний Приморья возглавит "варяг"
- В Приморье с 1 апреля резко подешевеет электроэнергия
- Выбираем лучших из лучших в бизнесе
- Большой ГУМ наконец откроют для посетителей (фото)
- Центр Владивостока сместится в Артем
ну да снизить на электроэнергию на 20 и поднять на тепло на 200 процентов или новый какой платеж ввести - нормальный ход. всё как в песне -"когда партнеры ваши -шулера, а выход из игры уж не возможен"