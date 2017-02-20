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Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"

20 Февраля 2017, 12:10 | Приморье

Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА лично объяснил представителям краевой власти «дух и смысл» новых принципов работы по развитию региона.

 

Новизна состоит в том, что с 1 января все федеральное финансирование  будет определяться конкретными «дальневосточными разделами» в государственных программах: их - 27, и в каждой должны быть прописаны региональные приоритеты. Они и будут финансироваться. Предстоит в очередной раз определиться с первоочередным в образовании, медицине, строительстве, модернизации инфраструктуры и так далее. Министр предложил посмотреть на планы с точки зрения комплексного решения задач. И в качестве передовой практики привел в пример план развития Комсомольска-на-Амуре, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Найдутся ли в федеральном бюджете такие же средства ( порядка 50 млрд рублей) для других  городов – вопрос, но побороться за «президентское» внимание стоит. Вот, к примеру, власти Камчатского края уже анонсировали желание разработать подобный комплексный план развития для Петропавловска-Камчатского.

Министр акцентировал внимание на динамичности принимаемых решений. Формирование «дальневосточных разделов» во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля.

По словам Александра Галушки, уже на этой неделе (22 февраля) Госдума в третьем окончательном чтении должна утвердить упрощенный визовый режим  для Свободного порта  Владивосток. Застрявшая было в дискуссиях важнейшая преференция порто-франко, наконец-то получит законодательное «добро». Причем реализована она будет в уникальной  для России  форме – электронной визы, получив которую через интернет, турист или бизнесмен смогут  пребывать на территории СПВ в течение 8 дней, не покидая ее пределы.

Очевидно, что действовать этот механизм  начнет не сразу, предстоит еще разработать целый ряд нормативно-правовых актов. Но предельный срок определен, Александр Галушка рассчитывает, что первопроходцами нового визового режима станут гости и участники Восточного экономического форума, который пройдет в начале сентября на о Русском .

- Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней,- отметил министр, - Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку.

Для соседних регионов таким образом становится актуальным как можно скорее расширить границы действия свободного порта, включив в действие режима аэропорты регионов. 

Министр заверил, что не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет «восстановлена экономическая справедливость». Полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на встрече с Владимиром ПУТИНЫМ попросил три месяца на решение всех вопросов по выравниванию энерготарифов.  (ФЗ «Об энергетике» в ступил в силу 1 января 2017 года – прим «ЗР»).

По словам Александра Галушки, для предприятий Приморского края энерготарифы снизятся  более чем на 20%.  А в общей сложности для  предприятий ДФО, по предварительным оценкам, снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию до 40 млрд рублей в год.

Досье  "Золотого Рога": По данным Минвостокразвития, среднее снижение тарифа на Дальнем Востоке достигнет 30%. Ожидается, что самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65%, в Якутии – на 50%, на Сахалине – 46%, Магаданской области – 34%. В Приморье и Камчатском крае тариф снизится на 20%, в Еврейской автономии - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.

Лариса ЛАРИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Галушка  Минвостокразвития РФ  дальневосточный гектар 



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Комментарии

  • Псевдоним12:50, 20.02.2017#

    ну да снизить на электроэнергию на 20 и поднять на тепло на 200 процентов или новый какой платеж ввести - нормальный ход. всё как в песне -"когда партнеры ваши -шулера, а выход из игры уж не возможен"

  • wertys870116:25, 20.02.2017#

    привет http://yandex. ru

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