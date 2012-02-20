АПЛ «Нерпа» передали Индии

Представители ВМФ России передали в лизинг военно-морским силам Индии многострадальную подводную лодку «Нерпа». Церемония передачи АПЛ прошла 23 января на территории судоремонтного завода «Звезда» в порту Большой Камень Приморского края.

В мероприятии приняли участие посол Индии в России, командующий Восточным военным округом адмирал Константин СИДЕНКО, а также представители командования ВМС Индии и Минобороны России.

Контракт, по которому АПЛ «Нерпа» передается в лизинг Индии на 10 лет, стороны подписали в декабре 2011 года. За право пользования подлодкой Индия заплатила более $900 млн. На подлодке поднят индийский флаг, кроме того, АПЛ получила новое имя – «Чакра».

Досье «ДК»

К-152 «Нерпа» – российская гвардейская атомная подводная лодка проекта «Щука-Б». Она была спущена на воду 24 июня 2006 года. В ноябре 2008 года на лодке случилась трагедия. При проведении испытаний в Японском море произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. В результате погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов. После этого инцидента подлодку пришлось ремонтировать, и лишь 28 декабря 2009 года она была введена в боевой состав ВМФ России.

«Дальневосточный капитал».