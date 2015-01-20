В Приморском крае коррупцию стараются пресечь в зародыше

Управление Минюста по Приморскому краю отчиталось об итогах работы за 2014 год

По итогам 2014 года в 3 раза увеличилось число выявленных противоречий федеральному законодательству в нормативно-правовых актах Приморья, возросло число отказов в регистрации уставов муниципальных образований, пишет газета "Золотой Рог"

Об этом и многом другом на брифинге для журналистов, посвященном итогам 2014 года, рассказал руководитель Управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю Игорь БАРАННИК.

В правовых актах нашли коррупциогенные факторы

Подведение итогов 2014 года руководитель Управления Минюста начал с такого направления деятельности, как обеспечение единства правового пространства. В рамках этой работы в 2014 году была проведена правовая экспертиза в отношении 1795 актов. В ходе проведения экспертизы выявлено 120 нормативных правовых актов, противоречащих федеральному законодательству. В 9 актах, по мнению экспертов Управления, содержались коррупциогенные факторы. Лидерами по количеству нарушений стали три департамента исполнительной власти Приморского края: департамент труда и занятости, департамент земельных отношений и департамент по тарифам.

- Наиболее распространенными противоречиями в 2014 году являлись противоречия ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан», а также Кодексу об административных правонарушениях. В частности, были выявлены такие коррупциогенные факторы, как установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям, отсутствие или неопределенность сроков, условий и оснований принятия решений, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера и т.д. Кроме этого, некоторыми нормативно-правовыми актами Приморского края в нарушение положений федерального законодательства на организации возлагалась обязанность предоставлять документы, которые государственный орган должен запрашивать самостоятельно.

При этом руководитель Управления Минюста по Приморскому краю отметил некоторое снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в уже принятых документах. Положительная динамика, по его мнению, связана с тем, что Управление в прошлом году перешло к анализу проектов нормативных актов - в этом направлении идет активная работа с администрацией и Законодательным Собранием Приморского края.

Кроме этого, по данным Управления, в прошлом году в 4 раза увеличилось количество отказов муниципальным образованиям в регистрации муниципальных уставов и нормативно-правовых актов об изменении этих уставов. Причину роста этого показателя эксперты Управления связывают с невысоким уровнем профессиональной подготовки специалистов на местах. «Чтобы исправить эту ситуацию, мы пошли на то, чтобы отправлять наших специалистов для проведения обучающих семинаров в муниципальные образования. Надеемся, что уже в этом году эта работа принесет плоды», - сказал Игорь Баранник.

В качестве позитивной тенденции также отмечен тот факт, что в прошлом году увеличилось не только число замечаний, высказанных по поводу несоответствия актов федеральному законодательству, но и количество предложений относительно того, как данное нарушение исправить. Помимо сотрудников Минюста в работе над нормативными документами принимает участие институт независимых экспертов. На сегодняшний день в крае привлечены к этой работе 22 частных независимых эксперта, а также 2 юридических лица.

- Понятно, что эксперт не может заменить федеральный орган, который работает в той или иной сфере, - считает Игорь Баранник. - Но сегодня все активнее идут разговоры о введении на законодательном уровне института лоббизма. В мире такая практика существует, и она абсолютно нормальна, при условии, что будет легальным инструментом защиты интересов.

Число некоммерческих организаций стабильно

Еще одно направление деятельности, которым занимается Управление Минюста на территории Приморья, - это государственная регистрация и контроль за деятельностью некоммерческих организаций. По данным Управления, число некоммерческих организаций в крае стабильно и составляет 3124. Не изменилось и количество общественных объединений. А вот на политическом небосклоне произошел некоторый всплеск: если в 2013 году в крае было зарегистрировано 45 региональных отделений политических партий, то в 2014-м их количество возросло до 50, выведя Приморский край в число лидеров по этому показателю среди регионов Дальнего Востока.

Несколько увеличилось и количество религиозных организаций - с 320 до 327. Анализ списка этих организаций еще раз убеждает в том, что Приморье многоконфессиональный и многонациональный регион: из 327 религиозных организаций Русскую православную церковь представляют 103, ислам - 8, буддизм - 3, индуизм - 6 организаций.

- К сожалению, не всегда люди, которые регистрируют некоммерческую организацию, понимают, что вместе с регистрацией они встают на путь выполнения определенных обязательств. В прошлом году мы провели 98 плановых проверок и вынесли около 600 предупреждений некоммерческим организациям, 85 протоколов об административной ответственности, порядка 50 исковых заявлений о ликвидации некоммерческих организаций. Значительная часть некоммерческих организаций (около 34%) не выполняют такое требование, как предоставление в срок до 15 апреля отчетности.

Адвокаты нарушают профессиональную этику

Представили журналистам и некоторую статистику по контролю за адвокатурой и нотариальным сообществом.

- Действующих адвокатов в прошлом году было 1231 (в 2013-м - 1204). То есть число их относительно стабильно, - отмечает Игорь Баранник. - В прошлом году 70 адвокатам был присвоен профессиональный статус, 30 адвокатов этого статуса лишились. К сожалению, должны констатировать, что за прошлый год не наступило серьезного перелома, и адвокаты довольно часто нарушают законодательство и кодекс профессиональной этики. Более того, в ряде случаев эта категория допускает грубые нарушения закона, защищая интересы своих клиентов. Так, в прошлом году мы завершили мероприятия, связанные с делом, которое начали еще в 2013 году, - в отношении одного из адвокатов направили документы о лишении статуса адвоката. Суд наши требования поддержал, и адвокат из Уссурийска был лишен своего статуса.

Что касается нотариата, то в прошлом году были внесены изменения в основы нотариальной деятельности. В ближайшее время это должно привести к изменениям на этом рынке: сегодня созданы все условия для того, чтобы все граждане в любом районе Приморского края могли воспользоваться услугами профессиональных нотариусов.

На сегодняшний день в крае работает 113 нотариусов, и пока большинство из них - в крупных городах края: Владивостоке, Уссурийске, Находке.

Бесплатная юридическая помощь стала реальностью

В 2014 году Управлением в рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи» введена практика проведения плановых целевых дней оказания бесплатной юридической помощи малоимущим и иным социально незащищенным категориям граждан с приглашением представителей государственных органов и заинтересованных граждан, а также расширенных дней бесплатной юридической помощи. По итогам прошлого года такую помощь получили свыше 100 граждан на личном приеме, не считая консультаций по телефонам.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на территории Приморского края в ноябре 2014 года во всех муниципальных образованиях были организованы мероприятия - акции прошли в 102 учебных заведениях, 32 детских домах, 4 пенитенциарных учреждениях. За бесплатной юридической помощью обратились 20 тысяч родителей и опекунов, а также 5 тысяч несовершеннолетних. В ходе консультаций юристы составили более 667 документов правового характера для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.