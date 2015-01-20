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Спикер ЗСПК призвал не форсировать административную реформу в Приморском крае
В День российской печати председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ провел традиционную пресс-конференцию для журналистов краевых СМИ. Одной из центральных тем разговора стала проводимая в России и в Приморье реформа местного самоуправления, которая предполагает повсеместную отмену прямых выборов муниципальных глав и введение института сити-менеджмента, пишет газета "Золотой Рог".
Председатель Законодательного Собрания подчеркнул, что «разными людьми, в том числе и нашими депутатами, высказываются серьезные опасения, что двуглавая система может привести к конфронтации между полюсами местной власти». По мнению Виктора Горчакова, эта проблема решается кадровым способом – подбором людей.
- Они должны понимать, что занимают высокий пост для реализации городских задач, а не собственных амбиций, - дал совет будущим сити-менеджерам спикер ЗС ПК.
Отвечая на вопрос «Золотого Рога» о том, стоит ли форсировать практическую реализацию реформы МСУ в городах и районах края, где еще работают избранные на прямых выборах главы, Виктор Горчаков отметил, что решение об «ускоренном» переходе на новую систему организации власти должно приниматься самими муниципальными образованиями.
- В данном случае все определяется двумя факторами: федеральным законом и инициативой с мест. Но я бы не стал понуждать кого-то к принятию каких-либо решений. Спешка никогда не приносит ничего хорошего, и пусть этот вопрос останется за территориями. Конечно, некоторым бы хотелось выстроить все одинаково, но вряд ли нам нужно быть более жесткими, чем он рекомендует, - сказал Виктор Горчаков.
Напомним, что закон Приморского края о реформе МСУ будет применяться после истечения срока полномочий либо досрочного прекращения полномочий глав муниципальных образований, дум муниципальных районов, избранных до дня вступления документа в силу. Таким образом, если среди мэров не произойдет досрочных отставок, последние избранные прямым голосованием главы смогут доработать до 2018 года.
Тем временем во многих муниципалитетах к середине января процедура изменения уставов в соответствии с краевым законом о реформе МСУ, принятым в ноябре 2014 года, вступила в финальную стадию.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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