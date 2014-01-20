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В Приморье партия власти намерена взять район не уменьем, а числом
На мартовские выборы мэра Партизанска партия официально не выставила своего кандидата. Вместо одного человека, для которого поддержка со стороны «Единой России» была бы скорее обузой, чем выгодой, «медведи» решили дать возможность проявить себя на выборах сразу нескольким членам партии.
На праймериз в конце прошлого года с небольшим отрывом первенствовал Денис КИРИЕНКО – помощник депутата краевого Заксобрания и главы местной ячейки «Единой России» Виктории НИКОЛАЕВОЙ. Однако руководство «ЕР» в крае после встречи с участниками партийных выборов решило, что на выборы мэра должны идти все, кто участвовал в предварительном голосовании. Сказано – сделано, и часть самовыдвиженцев-единороссов уже сдала документы в местный избирком. При этом партия власти все же намерена оказывать своим представителям поддержку в юридических вопросах, связанных с участием в выборах: в иных предвыборных кампаниях самовыдвиженцев выкашивают подчистую из-за обидных ляпов в документах…
Достаточно неожиданным было и кадровое решение коммунистов Партизанска. На выборы 2 марта КПРФ выставила депутата городской думы Владимира ВИЛЬЧИНСКОГО, а не ее председателя Владимира ХМЕЛЕВА, как ожидалось изначально. Своего кандидата также намерена выдвинуть ЛДПР. Что касается самовыдвиженцев из числа сторонников «ЕР», то, как полагают наблюдатели, технология «размножения» кандидатов призвана снизить долю предвыборного «негатива» в адрес каждого из них, а также снять с партии ответственность за вероятную победу кандидата-коммуниста. За плечами у партии власти – поражение на сентябрьских выборах в думу, которое как все помнят, вышло боком тогдашнему мэру Партизанска Александру ГАЛУЩЕНКО. Вот только теперь крайним в случае чего главу города не сделаешь…
Стало быть, самовыдвиженцы ответят сами за себя?
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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