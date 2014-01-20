www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье партия власти намерена взять район не уменьем, а числом

20 Января 2014, 14:30 | Приморье

На мартовские выборы мэра Партизанска партия официально не выставила своего кандидата. Вместо одного человека, для которого поддержка со стороны «Единой России» была бы скорее обузой, чем выгодой, «медведи» решили дать возможность проявить себя на выборах сразу нескольким членам партии.

На праймериз в конце прошлого года с небольшим отрывом первенствовал Денис КИРИЕНКО – помощник депутата краевого Заксобрания и главы местной ячейки «Единой России» Виктории НИКОЛАЕВОЙ. Однако руководство «ЕР» в крае после встречи с участниками партийных выборов решило, что на выборы мэра должны идти все, кто участвовал в предварительном голосовании. Сказано – сделано, и часть самовыдвиженцев-единороссов  уже сдала документы в местный избирком. При этом партия власти все же намерена оказывать своим представителям поддержку в юридических вопросах, связанных с участием в выборах: в иных предвыборных кампаниях самовыдвиженцев выкашивают подчистую из-за обидных ляпов в документах…

Достаточно неожиданным было и кадровое решение коммунистов Партизанска. На выборы 2 марта КПРФ выставила депутата городской думы Владимира ВИЛЬЧИНСКОГО, а не ее председателя Владимира ХМЕЛЕВА, как ожидалось изначально. Своего кандидата также намерена выдвинуть ЛДПР. Что касается самовыдвиженцев из числа сторонников «ЕР», то, как полагают наблюдатели, технология «размножения» кандидатов призвана снизить долю предвыборного «негатива» в адрес каждого из них, а также снять с партии ответственность за вероятную победу кандидата-коммуниста. За плечами у партии власти – поражение на сентябрьских выборах в думу, которое как все помнят, вышло боком тогдашнему мэру Партизанска Александру ГАЛУЩЕНКО. Вот только теперь крайним в случае чего главу города не сделаешь…

Стало быть, самовыдвиженцы ответят сами за себя?

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: партии  приморье  избирком  выборы  единая россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:28, 20.01.2014#

    Буду голосовать за Нещадима! )))

  • Неедрос16:34, 20.01.2014#

    как же они достали. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru