Корейская диаспора Приморья вместе с Олегом Кожемяко – за возрождение края!

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко,

председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак

с представителями корейской диаспоры Владивостока и Большого Камня.

Значимая встреча представителей Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко состоялась в День Конституции РФ.

В Центре национальной культуры (г. Артём), в украшенном уже по-новогоднему парадном зале отеля «Райтекс», собрался цвет приморской корейской диаспоры: известные учёные, бизнесмены, врачи, спортсмены, люди искусства. Они приехали со всех уголков края: Владивосток, Артём, Уссурийск, Находка, Большой Камень, Партизанск, Шкотовский район.

Валентин Пак, бессменный председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края, открывая встречу, сказал: «Дорогие земляки! К нам вернулся Олег Николаевич Кожемяко, наш человек, приморец. Мы его помним по 1990-м годам. Напористый, деловой, справедливый. Такие люди очень нужны сегодня краю! А еще он любил спорт и кимчи».

Олег Кожемяко тут же добавил: «Я и сейчас люблю.» Такое дружеское, неформальное начало задало тон всей встрече, доверительному разговору на самые актуальные темы, касающиеся развития экономии края, здравоохранения, социальных программ, спорта, воспитания молодёжи, издания книг по истории края.

В диалог активно включились главный врач медицинского центра ДВФУ, главный детский нейрохирург края Олег Пак; директор компании «Штыковские двери» и базы отдыха «Штыковские пруды» Владимир Ким; председатель Национально-культурной автономии корейцев г. Артема (НКАК) Виктор Ха; директор сети магазинов «Красный мамонт» Лариса Тё; председатель Президиума Общественного совета предпринимателей Приморья Юлия Пак; председатель правления международного бизнес-клуба «ВонДон» Никита Ан; директор по развитию маркетингового и IT агентства FEIP, разработчик уникальной электронной торговой площадки Россия-КНДР Дмитрий Зайцев; многократный чемпион мира по тхэквондо, вице-президент федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Лян; председатель Совета координаторов Молодёжной организации корейцев Приморья «Мирэ» Виктор Мин; главный научный сотрудник ТИНРО, кандидат географических наук Геннадий Хен; преподаватель кафедры корееведения ДВФУ с огромным стажем Тина Сон; председатель национально-культурной автономии корейцев г. Большой Камень Лора Ким; председатель национально-культурной автономии корейцев «Единство» г. Партизанск Владимир Хан; секретарь краевого отделения Союза писателей России, поэтесса Раиса Мороз и многие другие.

«Я рад присутствовать на этой встрече, - сказал Олег Кожемяко. – Корейцев хорошо знаю. Тесно общался, когда жил и работал в Приморье, когда был губернатором Сахалинской области. Ценю ваше отношение к детям, к родителям, к делу, к данному слову. Но самая главная черта корейцев – это трудолюбие, любовь к земле. На таких людей можно положиться. Впереди у нас много работы, чтобы сделать наш любимый край процветающим, а жизнь приморцев достойной.»

Ассоциация корейских организаций Приморского края отметила труды Олега Кожемяко своей фирменной медалью «За вклад в дело укрепления дружбы народов». Вручил награду председатель краевого Совета старейшин «Ноиндан» Станислав Григорьевич Юн.

Дружеская встреча врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко и представителей корейской диаспоры региона продолжалась более двух часов. Взаимному общению способствовала также прекрасная концертная программа и, конечно, кухня - корейская и русская.

Спустя несколько дней, 16 декабря, Олег Николаевич Кожемяко уверенно, с большим преимуществом победил на выборах губернатора Приморского края. Корейская диаспора от всей души поздравляет его и готова включиться в работу по возрождению Приморья, чтобы каждый житель края вскоре на себе почувствовал перемены к лучшему. Отсчет времени пошёл.



Директор по развитию маркетингового и IT агентства FEIP, разработчик уникальной электронной торговой площадки Россия-КНДР Дмитрий Зайцев. Директор по развитию маркетингового и IT агентства FEIP, разработчик уникальной электронной торговой площадки Россия-КНДР Дмитрий Зайцев.



Фото на память со спортсменами по тхэквондо ИТФ, чемпионами России, Европы, Азии, Мира (слева направо): Сергей Ким, Дмитрий Лян, Алексей Ким, Кристина Ким. Фото на память со спортсменами по тхэквондо ИТФ, чемпионами России, Европы, Азии, Мира (слева направо): Сергей Ким, Дмитрий Лян, Алексей Ким, Кристина Ким.



Беседа с председателем правления международного бизнес-клуба «ВонДон» Никитой Ан. Беседа с председателем правления международного бизнес-клуба «ВонДон» Никитой Ан.



Беседа с Виктором Ха, председателем Национально-культурной автономии корейцев г. Артема (НКАК). Беседа с Виктором Ха, председателем Национально-культурной автономии корейцев г. Артема (НКАК).



Известные представители корейской диаспоры в Приморском крае (слева направо): общественный деятель Игорь Пак, директор компании «Штыковские двери» и базы отдыха «Штыковские пруды» Владимир Ким, директор сети магазинов «Красный мамонт» Лариса Тё, председатель Президиума Общественного совета предпринимателей Приморья Юлия Пак, главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак. Известные представители корейской диаспоры в Приморском крае (слева направо): общественный деятель Игорь Пак, директор компании «Штыковские двери» и базы отдыха «Штыковские пруды» Владимир Ким, директор сети магазинов «Красный мамонт» Лариса Тё, председатель Президиума Общественного совета предпринимателей Приморья Юлия Пак, главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак.



Общий снимок на память. Общий снимок на память.

Лариса РЕКОВА, фото Александра МАСЛЯНКО

Газета "Золотой Рог",Владивосток.