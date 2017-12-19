Депутаты уточнили параметры

Краевой парламент посвятил первое в декабре заседание вопросам, связанным с бюджетом

В минувший четверг, 14 декабря, парламент Приморья провел внеочередное заседание. Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, его проведение было связано с графиком рассмотрения и принятия бюджета Приморского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Кроме того, депутаты откорректировали бюджет-2017, предусмотрев в нем дополнительные средства на прохождение отопительного сезона, а также приняли во втором чтении проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Помощь вновь пришла вовремя

Однако начали депутаты работу с внесения изменений в бюджет 2017 года. Как и в ходе предыдущей корректировки, они были обусловлены необходимостью срочной финансовой помощи КГУП «Примтеплоэнерго». Корректировка предполагает увеличение как доходной, так и расходной части краевого бюджета на 900 млн рублей, а также перераспределение средств внутри расходной части. Главное отличие новой редакции бюджета-2017 от предыдущей – увеличение Резервного фонда администрации Приморского края на 1 млрд рублей. Эти средства будут перечислены КГУП «Примтеплоэнерго» и пойдут на закупку топлива, необходимого для продолжения отопительного сезона.

Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН подчеркнул, что профильный комитет рассмотрел вопрос о корректировке в экстренном порядке, поскольку от его решения зависит нормальное теплоснабжение населенных пунктов края этой зимой.

- Депутаты комитета единогласно поддержали проект корректировки, - сообщил Галуст Ахоян. – Надеемся, что предлагаемые администрацией меры позволят создать нормальный запас топлива и пройти сезон без сбоев.

Краевые парламентарии поддержали проект корректировки бюджета-2017 сразу в трех чтениях. Добавим, что 11 декабря, при обсуждении вопроса о корректировке на заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания, депутаты обратили внимание на необходимость постепенного замещения мазута другими видами топлива. По мнению парламентариев, проводимая в этом направлении работа пока не принесла ожидаемого эффекта в виде экономии средств, которые тратятся на закупку топлива для котельных.

Бюджет-2018 пополнился

Утвердив изменения в бюджет 2017 года, парламентарии перешли к рассмотрению обновленной редакции бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Новая версия финансового плана была подготовлена с учетом предложений от депутатов и врио губернатора Приморского края; кроме того, в ней учтены дополнительные поступления из федерального бюджета, которые край получит в 2018 году. Как уточнила врио вице-губернатора Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА, в результате доходная часть краевого бюджета-2018 вырастет на 4 млрд рублей за счет дополнительных поступлений из федеральной казны, расходная часть увеличится на 6,2 млрд рублей. Таким образом, основные параметры краевого бюджета на 2018 год составят: по доходам – 88,6 млрд рублей, по расходам – 95,4 млрд рублей, дефицит – 6,8 млрд рублей.

Изменение основных параметров бюджета-2018 депутаты зафиксировали, вернув законопроект в первое чтение и повторно поддержав его. На этапе второго чтения парламентариями был одобрен пакет поправок к проекту бюджета, внесенный врио губернатора Приморского края Андреем ТАРАСЕНКО – данный блок поправок учитывал многие предложения, высказанные комитетами ЗС ПК в ходе первого чтения законопроекта в ноябре. Так, в новой редакции бюджета-2018 по предложению социального комитета предусмотрены дополнительные 200 млн рублей на образование, здравоохранение и культуру. Учтены также предложения комитета по бюджетной политике, связанные с увеличением расходов на субсидии муниципалитетам для строительства сельских клубов.

- Ко второму чтению бюджет сохраняет свою социальную направленность. Изменения были внесены по всем 19 государственным программам Приморского края, - акцентировал внимание спикер Законодательного Собрания Александр Ролик. – Самое главное для нас – это не только принять бюджет, но и организовать депутатский контроль за его исполнением. Этим мы будем заниматься.

В целом поправки предусматривают рост ранее запланированных на 2018 год расходов по таким статьям, как жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, общегосударственные вопросы, охрана окружающей среды, культура, образование и ряд других. Кроме того, увеличивается объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. По итогам голосования подавляющее большинство депутатов высказалось за принятие бюджета-2018 во втором чтении с учетом предложенных поправок. Как ожидается, в окончательном, третьем чтении бюджет на 2018 год будет принят в ходе очередного заседания ЗС Приморья во вторник, 19 декабря.

ТФОМС: заметный рост

Рассмотрев блок вопросов, касающихся краевого бюджета, депутаты Законодательного Собрания утвердили во втором чтении бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ отметил, что с момента принятия документа в первом чтении поправок к нему не поступило. Основные параметры на 2018 год по доходам и расходам составили 28,7 млрд рублей, что значительно превышает уровень текущего года. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2019 год зафиксирован в сумме 29,8 млрд рублей, на 2020 год - почти 31,0 млрд рублей.

Заключительным вопросом внеочередной сессии приморского парламента стало изменение персонального состава двух комитетов Законодательного Собрания. Они обусловлены тем, что депутат комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Всеволод РОМАНОВ переходит в состав комитета по экономической политике и собственности. Его место в регламентном комитете теперь займет представитель комитета по экономической политике и собственности Владимир ХМЕЛЕВ.

Артем СТРОГИН.