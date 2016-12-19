В Администрации Приморского края - новое назначение

На должность директора департамента культуры Приморского края назначен Сергей Матлин. Приказ о назначении подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года в Ленинграде. С 1972 года проживает в Приморском крае. Женат, воспитывает двух сыновей.

В 1988 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 1993 году – Институт молодежи, ныне – Московский гуманитарный университет, по специальности «социальная работа».

Работал секретарем комитета комсомола и председателем студенческого профкома ВГМИ, командиром-инспектором краевого штаба студенческих отрядов, коммерческим директором краевых спортивных изданий «Арена» и «Гол», специалистом и председателем комитета по делам молодежи администрации Приморского края, директором компании «Студия О’Кей» – радио «Юмор ФМ-Владивосток», директором приморского филиала компании «Комеди Клаб продакшн», директором «Агентства нестандартных решений».

Имеет опыт журналисткой работы. Публиковался в различных краевых и общероссийских СМИ, руководил ведомственной газетой, а также работал ведущим радио- и телевизионных программ. В качестве автора сотрудничал с рядом федеральных юмористических телевизионных проектов.

С момента создания в 1996 году и в дальнейшем на протяжении 12 лет руководил Советом краевой молодежной общественной организации «Приморский КВН». Был директором и автором сборной команды КВН города Владивостока, а также директором и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН и Приморской лиги КВН.

В течение последних 30 лет участвовал в создании и организации целого ряда других творческих проектов различного уровня – проекта «Comedy Club Vlad Style», фестивалей и конкурсов, в том числе детских и молодежных.

С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном университете. Сначала директором Творческого центра, а затем заместителем проректора по учебной и воспитательной работе.

Руководил исполнительными дирекциями федеральных молодежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в последние годы: 53-й Всероссийский слёт студенческих отрядов, XXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и Летний кубок КВН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.