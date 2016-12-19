Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Администрации Приморского края - новое назначение
На должность директора департамента культуры Приморского края назначен Сергей Матлин. Приказ о назначении подписал Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Сергей Валерьевич Матлин родился 8 июля 1965 года в Ленинграде. С 1972 года проживает в Приморском крае. Женат, воспитывает двух сыновей.
В 1988 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 1993 году – Институт молодежи, ныне – Московский гуманитарный университет, по специальности «социальная работа».
Работал секретарем комитета комсомола и председателем студенческого профкома ВГМИ, командиром-инспектором краевого штаба студенческих отрядов, коммерческим директором краевых спортивных изданий «Арена» и «Гол», специалистом и председателем комитета по делам молодежи администрации Приморского края, директором компании «Студия О’Кей» – радио «Юмор ФМ-Владивосток», директором приморского филиала компании «Комеди Клаб продакшн», директором «Агентства нестандартных решений».
Имеет опыт журналисткой работы. Публиковался в различных краевых и общероссийских СМИ, руководил ведомственной газетой, а также работал ведущим радио- и телевизионных программ. В качестве автора сотрудничал с рядом федеральных юмористических телевизионных проектов.
С момента создания в 1996 году и в дальнейшем на протяжении 12 лет руководил Советом краевой молодежной общественной организации «Приморский КВН». Был директором и автором сборной команды КВН города Владивостока, а также директором и ведущим Дальневосточной лиги Международного Союза КВН и Приморской лиги КВН.
В течение последних 30 лет участвовал в создании и организации целого ряда других творческих проектов различного уровня – проекта «Comedy Club Vlad Style», фестивалей и конкурсов, в том числе детских и молодежных.
С 2011 по 2016 год работал в Дальневосточном федеральном университете. Сначала директором Творческого центра, а затем заместителем проректора по учебной и воспитательной работе.
Руководил исполнительными дирекциями федеральных молодежных и творческих проектов, проходивших в Приморье в последние годы: 53-й Всероссийский слёт студенческих отрядов, XXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» и Летний кубок КВН.
Новости тематики
- В Администрации Приморского края - новое назначение
- Приморский край вошел в тройку лидеров по реализации "майских указов"
- Совет федерации РФ поддержал законодательную инициативу приморских депутатов
- Главный "пенсионер" Приморья ушел на пенсию
- В Приморье усиливается внимание властей к контрольным органам
- В Находке не могут найти стабильность
- С сентября во Владивостоке заработало генеральное консульство Китайской Народной Республики
- В кресле спикера Заксобрания Приморского края может оказаться генерал
- Депутаты Думы Владивостока переезжают в Заксобрание
- Явка на выборах в Приморье "идет по графику" 2011 года
Новости раздела
- В Администрации Приморского края - новое назначение
- Еще один выходец из ФСБ стал вице-губернатором в Приморье
- В Приморье на главу города завели уголовное дело
- Приморский край вошел в тройку лидеров по реализации "майских указов"
- Приморский край попал в анти-рейтинг
- В Приморье еще один силовик дослужился до должности вице-губернатора
- Избирком в Приморье заработал как бы в новом составе
- На выборах в Приморье даже сэкономили
- Экс-чекисты в Приморье не поделили "Яблоко"
- Совет федерации РФ поддержал законодательную инициативу приморских депутатов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- По автомобилям с правым рулем 1 января нанесут смертельный удар
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество