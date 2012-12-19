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Владимир Миклушевский поддержал идею открытия в Приморье завода по рыбопереработке
Сегодня в ходе встречи господин Нгуен Тиен Тханг высказал предложение о создании на территории края завода с привлечением инвестиций из Вьетнама, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«У нас есть большой опыт экспорта рыбной продукции, в настоящий момент мы поставляем ее в 50 стран мира. Сегодня мы хотим проработать вопрос создания на территории края завода по переработке рыбы. Планируется, что для работы на предприятии мы будем привлекать специалистов из Приморья», - подчеркнул председатель Народного комитета провинции Кханьхоа СР Вьетнам.
Владимир Миклушевский поддержал идею открытия нового завода, а также отметил, что Приморье – регион, богатый морепродуктами, и для эффективной реализации этого потенциала краю нужна современная база. Модернизация производств с учетом опыта соседних стран позволит вывести приморские предприятия на новый уровень.
«Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение, и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - заявил глава региона.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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