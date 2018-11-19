Олег Кожемяко снял с должности директора Приморского лесничества

Дмитрий Семикин – руководитель краевого учреждения «Приморское лесничество» – освобождён от своих обязанностей за провал в обеспечении населения дровами. Такое решение принял врио губернатора Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Чугуевский район, сообщает газета «Золотой Рог».

В муниципалитете врио губернатора провел встречи с населением и коллективами социальных учреждений. Большинство жалоб – на систему обеспечения дровами.

По словам местного жителя Олега Баглая, дрова то продают по завышенным ценам, то привозят нераспиленные бревна. «У нас много стариков, сами распилить брёвна они не могут, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем», – сообщил он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что ранее провел встречу с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, после чего принял решение уволить директора Приморского лесничества. «Сегодня собирался с лесниками, сказал, что для них это главная задача. По итогам главный лесничий снят с должности. В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Мы сейчас бежим в след уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами. Но ситуация в любом случае будет решена», – отметил он.