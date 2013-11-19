В Приморье появится краевой инвестиционный фонд

Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание прокурором Приморского края. Профильный комитет краевого парламента одобрил законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении.

«Таковы требования федерального законодательства: без краевого инвестиционного фонда мы не сможем получить средства из федерального бюджета на реализацию целого ряда госпрограмм, - комментирует депутат Петр ЖУРАВЛЕВ. – Краевой инвестфонд будет формироваться из средств бюджета Приморского края. Необходимость принятия закона очевидна, теперь нужно определиться с деталями: будет ли прописан в законе размер инвестиционного фонда, его цели и задачи? При подготовке ко второму чтению предлагаю включить в законопроект положение о том, что средства фонда должны использоваться только для строительства систем инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры, чтобы не распылять бюджетные средства».

Предполагается, что фонд будет финансировать инвестиционные проекты на принципах государственно-частного партнерства. Порядок отбора проектов и схему использования ассигнований фонда определит краевая администрация

Краевая администрация считает, что закон должен вступить в действие с 1 января 2015 г., но, по словам депутатов, эта дата является предметом обсуждения.

Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.