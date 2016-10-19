Госпрограмма по развитию ДФО не выполняется даже наполовину

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока низко оценил эффективность реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По данным профильного комитета она выполнена всего на 45,5%.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на заключение комитета по законопроекту об исполнении федерального бюджета за 2015 год, государственная программа выполнена на 45,5% при использовании 95,4% средств от запланированных расходов.

Помешали реализации программы такие факторы, как нарушение сроков исполнения госконтрактов, несвоевременная подготовка госзаказчиками проектной документации по планируемым объектам, отсутствие положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» на указанную документацию, а также длительная процедура расторжения и заключения госконтрактов, заключили в комитете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.