Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя

У всех кандидатур одна общая важная черта

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», Центризбирком РФ на заседании 19 сентября рекомендовал отменить итоги скандального второго тура выборов губернатора Приморского края. Приморье ожидает новый выборный марафон.

«На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – сказала Элла Памфилова на селекторном совещании. Наиболее вероятная дата очередных выборов – 16 декабря.

Напомним, что в среду, 19 сентября, во Владивосток прибыла комиссия ЦИК РФ, которая на месте изучает ситуацию вокруг второго тура голосования. Комиссия уже встретилась с представителями штабов обоих кандидатов в губернаторы и в настоящее время занимается анализом полученной информации.

Добавим, что окончательное решение об установлении итогов выборов будет принимать Избирательная комиссия Приморского края. Срок, до которого должны быть подведены итоги голосования, истекает 22 сентября.

Андрей Тарасенко отказался от дальнейшего участия в скандальной политической схватке и намерен снять свою кандидатуру: «Не хочу идти на третий тур, чтобы в спину тыкали». Об этом он заявил на митинге горожан в свою поддержку, сказав, что может работать где угодно. Хотя есть и другие сведения – что Тарасенко передумал и вновь готов бороться за пост.

Тем временем из самых разных источников начала просачиваться информация о предполагаемых кандидатах (читай - кандидатов на пост губернатора от власти) на пост врио губернатора Приморья взамен Андрея Тарасенко. Так, как стало известно газете «Золотой Рог», в качестве нового врио региона может быть назначен депутат Госдумы Сергей Сопчук, представляющий там Приморский край и входящий во фракцию партии «Единая Россия». Чуть позже появилось сообщение, что переговоры о возможном назначении на высокий пост в Приморье состоялся и с другим депутатов Госдумы от края Виктором Пинским, который, как известно, давно вынашивал планы занять пост главы региона. Еще одно озвученное предложение из стана единоросов – сенатор от Приморья Людмила Талабаева. Кстати, эта устраивающая многих кандидатура звучала и ранее, когда свой пост покидал Владимир Миклушевский. И совсем уж неожиданный вариант - глава Владивостока Виталий Веркеенко. В этот вариант верится слабо, поскольку мэр имеет весьма незначительный опыт работы на административных постах и вряд ли эту фамилию в качестве кандидата сейчас можно обсуждать. На этот пост вполне подошел бы экс-мэр Игорь Пушкарёв, который уже третий год томится в застенках московского сизо. Напомним, что главной реальной причиной его ареста по сомнительному уголовному делу называется желание тогдашнего главы края избавиться от реального и, откровенно скажем, более подходящего претендента на высокий пост.

Заметим, однако, что пока Андрей Тарасенко на фоне своих эмоциональных высказываний не делал заявлений об уходе с поста временно исполняющего обязанности главы региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.