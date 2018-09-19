Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
У всех кандидатур одна общая важная черта
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», Центризбирком РФ на заседании 19 сентября рекомендовал отменить итоги скандального второго тура выборов губернатора Приморского края. Приморье ожидает новый выборный марафон.
«На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – сказала Элла Памфилова на селекторном совещании. Наиболее вероятная дата очередных выборов – 16 декабря.
Напомним, что в среду, 19 сентября, во Владивосток прибыла комиссия ЦИК РФ, которая на месте изучает ситуацию вокруг второго тура голосования. Комиссия уже встретилась с представителями штабов обоих кандидатов в губернаторы и в настоящее время занимается анализом полученной информации.
Добавим, что окончательное решение об установлении итогов выборов будет принимать Избирательная комиссия Приморского края. Срок, до которого должны быть подведены итоги голосования, истекает 22 сентября.
Андрей Тарасенко отказался от дальнейшего участия в скандальной политической схватке и намерен снять свою кандидатуру: «Не хочу идти на третий тур, чтобы в спину тыкали». Об этом он заявил на митинге горожан в свою поддержку, сказав, что может работать где угодно. Хотя есть и другие сведения – что Тарасенко передумал и вновь готов бороться за пост.
Тем временем из самых разных источников начала просачиваться информация о предполагаемых кандидатах (читай - кандидатов на пост губернатора от власти) на пост врио губернатора Приморья взамен Андрея Тарасенко. Так, как стало известно газете «Золотой Рог», в качестве нового врио региона может быть назначен депутат Госдумы Сергей Сопчук, представляющий там Приморский край и входящий во фракцию партии «Единая Россия». Чуть позже появилось сообщение, что переговоры о возможном назначении на высокий пост в Приморье состоялся и с другим депутатов Госдумы от края Виктором Пинским, который, как известно, давно вынашивал планы занять пост главы региона. Еще одно озвученное предложение из стана единоросов – сенатор от Приморья Людмила Талабаева. Кстати, эта устраивающая многих кандидатура звучала и ранее, когда свой пост покидал Владимир Миклушевский. И совсем уж неожиданный вариант - глава Владивостока Виталий Веркеенко. В этот вариант верится слабо, поскольку мэр имеет весьма незначительный опыт работы на административных постах и вряд ли эту фамилию в качестве кандидата сейчас можно обсуждать. На этот пост вполне подошел бы экс-мэр Игорь Пушкарёв, который уже третий год томится в застенках московского сизо. Напомним, что главной реальной причиной его ареста по сомнительному уголовному делу называется желание тогдашнего главы края избавиться от реального и, откровенно скажем, более подходящего претендента на высокий пост.
Заметим, однако, что пока Андрей Тарасенко на фоне своих эмоциональных высказываний не делал заявлений об уходе с поста временно исполняющего обязанности главы региона.
Новости тематики
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
- Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью
- Во втором туре выборов губернатора Приморье столкнулось с попыткой фальсификации
- Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье
- Приморский Трамп
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
Новости раздела
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!