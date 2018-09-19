Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья

ЦИК РФ рекомендовал отменить итоги выборов в крае, а Андрей Тарасенко, по некоторым сведениям, выбыл из борьбы

Центризбирком РФ на заседании 19 сентября рекомендовал отменить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края. Вероятнее всего, Приморье ожидает новый выборный марафон, сообщил «Золотому Рогу» источник, знакомый с ситуацией.

«На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – цитируют председателя ЦИК Эллу ПАМФИЛОВУ «Ведомости». Наиболее вероятная дата очередных выборов – 16 декабря.

Напомним, что в среду, 19 сентября, во Владивосток прибыла комиссия ЦИК РФ, которая на месте изучает ситуацию вокруг второго тура голосования. Комиссия уже встретилась с представителями штабов обоих кандидатов в губернаторы и в настоящее время занимается анализом полученной информации.

Добавим, что окончательное решение об установлении итогов выборов будет принимать Избирательная комиссия Приморского края. Срок, до которого должны быть подведены итоги голосования, истекает 22 сентября.

По некоторым сведениям, Андрей Тарасенко отказался от дальнейшего участия в скандальной политической схватке и намерен снять свою кандидатуру.

Как стало известно газете «Золотой Рог» в качестве нового врио региона может быть назначен депутат Госдумы Сергей Сопчук, представляющий там Приморский край и входящий во фракцию партии «Единая Россия».

Фото Vl.Ru.