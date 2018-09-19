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"Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
Представители муниципальных отделений Приморья всероссийской организации «Матери России» поддержали Андрея Тарасенко на выборах Губернатора. Свое мнение они намерены отстаивать на митинге в защиту своего кандидата 19 сентября. Мероприятие пройдет в 17.00 возле Дома Молодежи.
Как отметила руководитель отделения «Матерей России» в Артеме Валентина Юрищева, Андрей Тарасенко смог получить федеральную поддержку для края.
«На встречах с Андреем Владимировичем мы видим – он знает, что нужно делать и какие решения необходимо принять, готов взять на себя ответственность. Он – настоящий лидер. Представители нашего отделения его поддерживают и голосовали за Андрея Тарасенко», – сообщила она.
Многие представители организации «Матери России» в день выборов присутствовали на избирательных участках в качестве наблюдателей.
«Из районов нам поступали жалобы на подкуп со стороны кандидата Ищенко. Людям предлагали по тысяче рублей за голос. Многие проголосовавшие за него на самом деле не поддерживают этого кандидата. И сейчас мы видим, какой дисбаланс пытается создать оппозиция. Единственная возможность отстоять наше мнение и защитить свой выбор – выйти на митинг», – сообщила она.
Отметим, митинги в поддержку Андрея Тарасенко состоялись также 17 и 18 сентября по всему краю. Участие в них приняли свыше 10 тысяч человек.
Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов Губернатора Приморья. По предварительным итогам с результатом 49,55% победил Андрей Тарасенко. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.
По информации краевого Избиркома, подано более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства во втором туре выборов Губернатора, большинство из них – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края.
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