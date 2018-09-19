Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
Остров Русский во Владивостоке должен стать центром цифрового развития и специальной правовой зоной для развития инновационных стартапов. Кроме того, на нем должны появиться инжиниринговые подразделения крупных госкомпаний, заявил президент РФ Владимир ПУТИН на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Речь идет, в том числе, о строительстве технопарка, а также исследовательской установки класса «мегасайенс», которая позволит решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи в области фармацевтики, материаловедения и в других областях.
«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, другие, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», - отметил глава государства.
По его словам, остров должен также стать «правовой песочницей» для инновационных стартапов и центром цифрового развития.
«Сегодня новые технологии подчас обгоняют устоявшиеся нормы правового регулирования, правила сертификации. Мы хотим снять эти барьеры. Создать для Дальнего Востока своего рода пространство будущего, пространство мечты и, если позволите сказать, творчества. Поручаю правительству проработать специальный статус острова Русский. Это должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группы энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, реализации своих идей, инновационных проектов», - сказал Владимир Путин.
Речь, по словам президента, идет об областях робототехники, беспилотного и морского транспорта, медицине, биотехнологиях и экологии.
«Кроме того, в рамках нашей программы «цифровой экономики» предлагаю создать на острове Русский центр «цифрового развития» по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасность», - сказал Владимир Путин.
Отметим, что на полях ВЭФ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei подписали соглашение о создании на базе университета IT-академии.
IT-академия будет работать в тесной кооперации со Школой цифровой экономики ДВФУ и технопарком «Русский». Образовательные проекты будут реализованы на базе Школы естественных наук ДВФУ. Компания Huawei предоставит необходимое для обучения оборудование, и курс обучения начнется в 2018-2019 учебном году. Обучение будет вестись по утвержденным Huawei программам подготовки к сдаче международных сертификационных экзаменов компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума
- Президент России проведет полноформатные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ-2018
- Преемственность в приоритетах
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Решения для инвестиций
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
Новости раздела
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
- Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
- "Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"
- Общественный контроль Владивостока: Много людей готовы подтвердить факт подкупа избирателей
- Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
- Приморский Трамп
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Чемодан - вокзал - хоть куда