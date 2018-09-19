Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"

Остров Русский во Владивостоке должен стать центром цифрового развития и специальной правовой зоной для развития инновационных стартапов. Кроме того, на нем должны появиться инжиниринговые подразделения крупных госкомпаний, заявил президент РФ Владимир ПУТИН на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Речь идет, в том числе, о строительстве технопарка, а также исследовательской установки класса «мегасайенс», которая позволит решать принципиально новые фундаментальные и прикладные задачи в области фармацевтики, материаловедения и в других областях.

«Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, другие, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок. Прошу правительство, руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», - отметил глава государства.

По его словам, остров должен также стать «правовой песочницей» для инновационных стартапов и центром цифрового развития.

«Сегодня новые технологии подчас обгоняют устоявшиеся нормы правового регулирования, правила сертификации. Мы хотим снять эти барьеры. Создать для Дальнего Востока своего рода пространство будущего, пространство мечты и, если позволите сказать, творчества. Поручаю правительству проработать специальный статус острова Русский. Это должна быть такая среда, где любой исследовательский коллектив, группы энтузиастов могли бы получить все условия для запуска стартапов, реализации своих идей, инновационных проектов», - сказал Владимир Путин.

Речь, по словам президента, идет об областях робототехники, беспилотного и морского транспорта, медицине, биотехнологиях и экологии.

«Кроме того, в рамках нашей программы «цифровой экономики» предлагаю создать на острове Русский центр «цифрового развития» по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасность», - сказал Владимир Путин.

Отметим, что на полях ВЭФ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei подписали соглашение о создании на базе университета IT-академии.

IT-академия будет работать в тесной кооперации со Школой цифровой экономики ДВФУ и технопарком «Русский». Образовательные проекты будут реализованы на базе Школы естественных наук ДВФУ. Компания Huawei предоставит необходимое для обучения оборудование, и курс обучения начнется в 2018-2019 учебном году. Обучение будет вестись по утвержденным Huawei программам подготовки к сдаче международных сертификационных экзаменов компании.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.