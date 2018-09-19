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Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке

19 Сентября 2018, 13:58 | Приморье

Инициативная группа, поддерживающая лидера выборов Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, проведет митинг-концерт в среду, 19 сентября, в 17.00.

По информации организаторов мероприятия – краевого Совета ветеранов – к участию приглашаются все неравнодушные люди.

«Это наш кандидат, 16 сентября за него проголосовали все наши близкие и знакомые люди, поэтому сомнений в его победе нет. Андрей Владимирович всегда прислушивается к людям и весь год работал над тем, чтобы край начал меняться. Все, что сейчас происходит – попытка избавиться от работающего Губернатора. Нельзя этого допустить», – отметил председатель организации Дмитрий Григорович.

Его мнение разделяют ветераны Владивостока, Уссурийска, Спасского района и Спасска-Дальнего, Чугуевского района и других муниципалитетов.

«Среди его инициатив – социальная карта “Приморец”, с которой льготники смогут получить скидки в магазинах, на транспорте и в аптеках. Он заботится о стариках и думает о молодежи. Ребята из патриотических клубов, выпускники до сих пор вспоминают красивый праздник “Крылья Востока”. Мы верим Андрею Владимировичу, так как он искренне, всей душой болеет за край», – сообщил председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко.

Мероприятие начнется в 17.00 возле Дома Молодежи.

Напомним, митинги в поддержку кандидата также состоялись 17 и 18 сентября по всему краю. Участие в них приняли свыше 10 тысяч человек.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов Губернатора Приморья. По предварительным итогам с результатом 49,55% победил Андрей Тарасенко. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.

Отметим, на текущий момент в Крайизбиркоме находятся более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства во втором туре выборов Губернатора.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила секретарь Избиркома Наталья Камаева.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

 

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Теги: выборы  тарасенко  концерт  губернатор  митинг  владивосток 



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