Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко

Представители организации ветеранов боевых действий «Контингент» на выборах Губернатора Приморья поддержали кандидатуру Андрея Тарасенко.

По словам председателя организации, члена Общественной палаты Приморья Алексея Сузанского, врио Губернатора – настоящий хозяйственник, который сможет поднять экономику края.

«Он как человек военный нам всем симпатизирует. Но, что самое важное, – он порядочный, честный и открытый для людей. Все представители нашей организации по краю, все мои друзья и родственники единогласно проголосовали за Андрея Тарасенко. Мне удалось с ним пообщаться перед выборами, рассказать о проблемах ветеранов, вернувшихся с войн. Он нас услышал и понял», – отметил Алексей Сузанский.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток