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Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
Член Общественной палаты Приморья, генеральный директор судоходной компании Любовь Терендина прокомментировала предварительные результаты выборов Губернатора края.
По словам представителя Общественной палаты, факт о том, что выборы состоялись подтвержден Центральной избирательной комиссией.
«Я от Общественной палаты курировала работу наблюдателей в Большом Камне, Фокино, Шкотовском и Хасанском районах, а также Фрунзенском и Советском районах Владивостока. Наши наблюдатели все время следили за соблюдением прав избирателей на участках, и могу с уверенностью сказать, что существенных нарушений выявлено не было», – отметила она, добавив, что такое явление, как подкуп избирателей, неприемлем.
Сама Любовь Терендина во втором туре выборов Губернатора проголосовала за кандидатуру Андрея Тарасенко.
«До его вступления в должность я неоднократно предлагала властям провести какой-нибудь праздник для выпускников. Андрей Владимирович эту идею поддержал и воплотил проект в жизнь, мероприятие назвали “Крыльями Востока”. Он еще врио, но уже очень многое сделал для края, поэтому в должности Губернатора сможет сделать еще больше», – добавила она.
Отмечено, что программу Андрея Тарасенко «Курс на развитие Приморского края» поддерживают и остальные сотрудники предприятия.
Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.
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