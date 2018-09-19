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Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края

19 Сентября 2018, 13:16 | Приморье

Член Общественной палаты Приморья, генеральный директор судоходной компании Любовь Терендина прокомментировала предварительные результаты выборов Губернатора края.

По словам представителя Общественной палаты, факт о том, что выборы состоялись подтвержден Центральной избирательной комиссией.

«Я от Общественной палаты курировала работу наблюдателей в Большом Камне, Фокино, Шкотовском и Хасанском районах, а также Фрунзенском и Советском районах Владивостока. Наши наблюдатели все время следили за соблюдением прав избирателей на участках, и могу с уверенностью сказать, что существенных нарушений выявлено не было», – отметила она, добавив, что такое явление, как подкуп избирателей, неприемлем.

Сама Любовь Терендина во втором туре выборов Губернатора проголосовала за кандидатуру Андрея Тарасенко.

«До его вступления в должность я неоднократно предлагала властям провести какой-нибудь праздник для выпускников. Андрей Владимирович эту идею поддержал и воплотил проект в жизнь, мероприятие назвали “Крыльями Востока”. Он еще врио, но уже очень многое сделал для края, поэтому в должности Губернатора сможет сделать еще больше», – добавила она.

Отмечено, что программу Андрея Тарасенко «Курс на развитие Приморского края» поддерживают и остальные сотрудники предприятия.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: выборы  приморский край  губернатор  тарасенко 



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