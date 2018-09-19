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Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ
Свидетельств о попытках подкупа избирателей в пользу Андрея Ищенко становится все больше
После второго тура выборов губернатора Приморского края появляются все новые свидетельства о попытках подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. «Золотой Рог» уже рассказывал о том, как голоса пытались купить на острове Русский, а сегодня корр. издания пообщался с жителем Владивостока, который отказался продавать голос возле одного из участков в районе «Школьной».
«В воскресенье, в районе 13 часов, я зашел в продуктовый магазин на Школьной, подошло несколько молодых людей, которые предложили тысячу рублей, чтобы я проголосовал за их кандидата», - рассказал автомеханик Александр ДОНЦОВ.
По словам Александра, люди, предложившие деньги за голосование, рассказывали ему о преимуществах коммунистической идеологии. Получив отказ, они предложили больше денег, но избиратель проявил ответственность и сознательность.
«После такого я решил вообще не ходить на выборы. Какой смысл голосовать за деньги? Они, конечно, решают многое, но выборы должны проходить честно. Если голоса покупались, как потом верить этому политику?», - задается вопросом Александр. К своему рассказу он добавил, что аналогичное предложение ему поступало и во время первого тура голосования, 9 сентября.
«Как же достали все эти выборы, все эти политики, голосования, грязь, подкупы, на каждом углу орут, всучивают листовки чтобы получить власть, не хочу выборы и никого не поддерживаю, разочаровался», - написал Александр на своей странице в социальной сети.
Напомним, что по данным подсчета 100% голосов на выборах губернатора Приморского края побеждает врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО. Соперник Тарасенко во втором туре выборов, депутат ЗС ПК из КПРФ Андрей ИЩЕНКО, получил примерно на 7,5 тысяч голосов меньше. При этом более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября, сообщила секретарь Крайизбиркома Наталья КАМАЕВА. По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.
«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила Наталья Камаева.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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