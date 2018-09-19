www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Избиратели Приморья начали открыто жаловаться на КПРФ

19 Сентября 2018, 11:38 | Приморье

Свидетельств о попытках подкупа избирателей в пользу Андрея Ищенко становится все больше

После второго тура выборов губернатора Приморского края появляются все новые свидетельства о попытках подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов. «Золотой Рог» уже рассказывал о том, как голоса пытались купить на острове Русский, а сегодня корр. издания пообщался с жителем Владивостока, который отказался продавать голос возле одного из участков в районе  «Школьной».

«В воскресенье, в районе 13 часов, я зашел в продуктовый магазин на Школьной, подошло несколько молодых людей, которые предложили тысячу рублей, чтобы я проголосовал за их кандидата», - рассказал автомеханик Александр ДОНЦОВ. 

По словам Александра, люди, предложившие деньги за голосование, рассказывали ему о преимуществах коммунистической идеологии. Получив отказ, они предложили больше денег, но избиратель проявил ответственность и сознательность.

«После такого я решил вообще не ходить на выборы. Какой смысл голосовать за деньги? Они, конечно, решают многое, но выборы должны проходить честно. Если голоса покупались, как потом верить этому политику?», - задается вопросом Александр. К своему рассказу он добавил, что аналогичное предложение ему поступало и во время первого тура голосования, 9 сентября.   

«Как же достали все эти выборы, все эти политики, голосования, грязь, подкупы, на каждом углу орут, всучивают листовки чтобы получить власть, не хочу выборы и никого не поддерживаю, разочаровался», - написал Александр на своей странице в социальной сети.   

Напомним, что по данным подсчета 100% голосов на выборах губернатора Приморского края побеждает врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО. Соперник Тарасенко во втором туре выборов, депутат ЗС ПК из КПРФ Андрей ИЩЕНКО, получил примерно на 7,5 тысяч голосов меньше. При этом более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября, сообщила секретарь Крайизбиркома Наталья КАМАЕВА. По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила Наталья Камаева.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ЛДПР  президент  провал  ищенко  бюллетень  избирком  Справедливая Россия  КПРФ  шпорт  выборы  скандал  подкуп  тарасенко  урна  единая россия  Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru